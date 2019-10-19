ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

ميتشو

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".

وواصل ميتشو، قائلا: "خلال فترة التوقف انضم إلينا مدرب الأحمال الجديد، بعد الفوز في الكأس دخلنا في كارثة حقيقية بسبب الحالة البدنية للاعبين، وهو ما أفقدنا جانبا مهما للغاية في التنوع الهجومي وهو تسديد لاعبي الوسط للكرات من خارج منطقة الجزاء". وأوضح، أن المشكلة التي حدثت بين أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك،