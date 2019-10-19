حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

سطو مسلح- تعبيرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.

شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الاسكندرية، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم عاملان بالمحطة وثلاثة عاطلين. عقب