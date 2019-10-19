البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

حسام البدري

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".

وواصل البدري:"بالفعل خاطبنا منتخب جيبوتي وليبيريا، لكن الصعوبة الأكبر إذا لم نخض مباراة ودية قبل مباراة كينيا". وأضاف:"ندرس ضم عناصر من المنتخب الأوليمبي في حال فوزهم في المباراة الأولى والثانية في دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا، لكن ندرس لوائح كاف أولاً في حال ضم لاعبي من المنتخب الأوليمبي خلال