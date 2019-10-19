رياضة

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
حسام البدري
حسام البدري
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
وواصل البدري:"بالفعل خاطبنا منتخب جيبوتي وليبيريا، لكن الصعوبة الأكبر إذا لم نخض مباراة ودية قبل مباراة كينيا". وأضاف:"ندرس ضم عناصر من المنتخب الأوليمبي في حال فوزهم في المباراة الأولى والثانية في دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا، لكن ندرس لوائح كاف أولاً في حال ضم لاعبي من المنتخب الأوليمبي خلال
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ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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هل يرحل «سامي قمصان» عن الجهاز الفني للنادي الأهلي؟

أصبح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد انضمام السويسري المغربي شعيب سيكوك، محلل الأداء، إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إذ كشف مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن وظائف محلل الأداء شعيب، تختلف عن محللي الأداء السابقين، حيث كانت وظائفهم تصوير اللاعبين في التدريبات والمباريات وتقديم تقرير للمدير الفني بالتحركات والأرقام، موضحًا أن وظائف شعيب في الجهاز هو متابعة اللاعبين البدلاء في التدريبات وتقديم تقرير للجهاز الفني بشأن اللاعبين.
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المنتخب يحدد موعد انتظام المحترفين لمعسكر أكتوبر

تقرر وصول اللاعبين الدوليين المحترفين في الخارج إلى القاهرة غدًا الأحد، من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق بداية من يوم الإثنين، على أن يختتم بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، واختار حسام البدري المدير الفني للفراعنة، 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.
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23 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبتسوانا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي، المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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الصلح خير.. انتهاء أزمة البدري ومتعب

أنهى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وعماد متعب نجم فريق الأهلي السابق، خلافهما السابق عندما كان البدري مديرًا فنيًّا للمارد الأحمر، والتقط الثنائي صورة تذكارية خلال قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل، وتواجد البدري في القرعة باعتباره مدرب الفراعنة، فيما قام متعب بسحب قرعة المسابقة القارية، في قصر الحرملك بالمنتزه في الإسكندرية.
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