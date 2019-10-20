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الأرصاد: اليوم ارتفاع درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 22 33 شبين الكوم 21 33 طنطا 21 32 دمنهور
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التهاب-الحلق-عند-الاطفال

أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
نهر النيل

لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه بشكل يفوق المعدلات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه، ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ هذا العام بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي.
مدارس - فصل دراسي

مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
طقس-حار (4)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (1)

الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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