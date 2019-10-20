مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

تحرير:أحمد سيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص

مرتضى منصور

هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريقه الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2019- 2020)، في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن «اللائحة واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون العرب احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن، وإذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري، كلامي واضح».

وأوضح مرتضى: «الزمالك واجه المقاولون، وفي حال عدم حضور الأهلي أو الجونة الأربعاء، يجب تطبيق اللائحة بخصم نقاط منهما»، وعن اقتراح إقامة القمة يوم 28 أكتوبر: «هذا تهريج، الوضع الأمني في مصر ما زال لا يسمح بإقامة المباراة، ولن نلعب بمزاج أحد». وتابع مرتضى منصور أنه يرفض خوض مواجهة

وأوضح مرتضى: «الزمالك واجه المقاولون، وفي حال عدم حضور الأهلي أو الجونة الأربعاء، يجب تطبيق اللائحة بخصم نقاط منهما»، وعن اقتراح إقامة القمة يوم 28 أكتوبر: «هذا تهريج، الوضع الأمني في مصر ما زال لا يسمح بإقامة المباراة، ولن نلعب بمزاج أحد».



وتابع مرتضى منصور أنه يرفض خوض مواجهة القمة أمام الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري كما يتردد، وأنه ليس طرفا في تأجيل المباراة وهذا حدث بناءً على قرارات الجهات الأمنية، قائلا: «وافقنا على مواجهة المقاولون العرب أمس بناءً على تعليمات الجهات الأمنية رغم أن هذا القرار شد الفريق، وكان لا بد من تأجيل مباريات الجولة بالكامل».



وأكد مرتضى: «ننتظر ما سيحدث يوم الأربعاء المقبل بعد تضامن فريق الجونة مع الأهلي لعدم إقامة المباراة وفي حال تدخل اتحاد الكرة بتأجيل المباراة لن نستمر في الدوري».