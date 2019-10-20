رياضة

مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

تحرير:أحمد سيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
هدد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بانسحاب فريقه الأبيض من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم (2019- 2020)، في حال إلغاء مواجهة الأهلي والجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن «اللائحة واضحة وفريق الزمالك واجه المقاولون العرب احتراما لقرارات اتحاد الكرة وكذلك احتراما لقرار الأمن، وإذا تم إلغاء مباراة الأهلي والجونة لن نستكمل الدوري، كلامي واضح».
وأوضح مرتضى: «الزمالك واجه المقاولون، وفي حال عدم حضور الأهلي أو الجونة الأربعاء، يجب تطبيق اللائحة بخصم نقاط منهما»، وعن اقتراح إقامة القمة يوم 28 أكتوبر: «هذا تهريج، الوضع الأمني في مصر ما زال لا يسمح بإقامة المباراة، ولن نلعب بمزاج أحد». وتابع مرتضى منصور أنه يرفض خوض مواجهة
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حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
مران الأهلي (3)

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
الزمالك والمقاولون‎ (12)

الزمالك Vs المقاولون.. مواجهة البحث عن صدارة الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويدخل الزمالك والمقاولون لقاء اليوم وكل منهما يملك 7 نقاط، ويتفوق ذئاب الجبل بفارق الأهداف على الفريق الأبيض، حيث يحتل المقاولون المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف، وتلقت شباكه هدفين، ويملك الزمالك الرصيد ذاته، ولكن يحتل المركز الرابع، بعدما سجل لاعبوه 3 أهداف وتقبلت شباكه هدفا.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
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