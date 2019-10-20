صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

الصحف تناولت مواصلة تركيا خرق اتفاق «بنس- أردوغان» على الهدنة في شمال شرقي سوريا، حيث نفذت هجوما على أكثر من 40 نقطة عسكرية في تل أبيض ورأس العين والمناطق المتاخمة لهما

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".

ولفت جعجع إلى أن حزبه "قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة". تناولت صحيفة "الرأي" الأردنية إعلان وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أمس السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري، أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق. في

ولفت جعجع إلى أن حزبه "قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة".



تناولت صحيفة "الرأي" الأردنية إعلان وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أمس السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري، أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

في اللقاء مع الرئيس الحريري تم تأكيد إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد، وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطول الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة.



وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالة المسؤولين اللبنانيين على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، رغم الوعود الحكومية بخطط للمعالجة لا تشمل ضرائب جديدة وتأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وجود حل مطمئن وقريب للأزمة" التي اندلعت الخميس الماضي بعد جلسة للحكومة، تردد أنها تبحث في فرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز المتمادي في المالية العامة.

وبينما انخفضت عمليات قطع الطرقات، لتتركز على طرق رئيسية، ارتفع منسوب الحشود التي تجمعت في وسط بيروت، وفي طرابلس ومنطقة الذوق شمال بيروت، كما في مدينتي صور والنبطية اللتين شهدتا مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.

وتحت عنوان "غضب لبنان يضع حزب الله في عين العاصفة"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن آلاف المتظاهرين تدفقوا على شوارع لبنان أمس، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية التي يلقون عليها مسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن حكومته تعمل كخلية نحل لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

وتعهد الرئيس ميشال عون ببذل الجهود لتخفيف الأزمة المعيشية، بينما نشر حساب الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" تغريدة مقتضبة للرئيس ميشال عون، أكد فيها أنه سيتم التوصل إلى حل مطمئن للأزمة التي تعيشها البلاد.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن الأنباء تضاربت حول عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية منذ الخميس الماضي، وسط وعود منها لحل الأزمة.



وبالانتقال إلى سوريا، كشفت "الخليج" عن مواصلة تركيا خرقها اتفاق "بنس- أردوغان" على الهدنة في شمال شرقي سوريا، حيث نفذت هجوما على أكثر من 40 نقطة عسكرية في تل أبيض ورأس العين والمناطق المتاخمة لهما، واشتبك الجيش السوري مع فصائل موالية لأنقرة في ريف الحسكة، وسيطر على المعبر الحدودي مع تركيا في عين العرب.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مدينة رأس العين: "إن هناك محاولات لفتح ممر آمن لإخراج الضحايا والمدنيين والجرحى، لكن طائرات الكشف والمدفعية التركية لا تسمح لنا"، مبينا أن منظمات إنسانية تريد دخول المدينة، لكن القصف والطيران المدفعي لا يسمحان لها.

وطالب المصدر، مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المجزرة التي تحصل في مدينة رأس العين.

وتحت عنوان "تحقيق أممي بشأن استخدام تركيا أسلحة محظورة"، ذكرت "البيان" أن الاشتباكات تواصلت بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الحدود بين البلدين، رغم قرار وقف إطلاق النار في شمالي سوريا.

وأكدت "قسد" أن قوات تركية وميليشيات موالية لها نفذت هجوما على 40 نقطة، إحداها بمسجد مدينة رأس العين، بينما أكدت منظمة دولية وجود أدلة دامغة على استخدام أنقرة أسلحة محظورة، ما حرك تحقيقا أمميا.



وذكرت "الشرق الأوسط" أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية دعت الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.



وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان: "ندعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، اللذين أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة تنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح ممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي".



وحول الأوضاع في اليمن، وتحت عنوان "الشرعية تعود إلى حضرموت" أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن وزارة الداخلية اليمنية أعلنت عودة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبوبي، إلى حضرموت.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس: "إن هذه العودة ضمن ترتيبات جارية لإعادة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن".



وذكرت "الخليج" تحت عنوان "تثبيت أولى نقاط مراقبة وقف النار بالحديدة بإشراف أممي"، أنه تم تثبيت لجنة إعادة الانتشار الأممية في الحديدة، غربي اليمن، أمس السبت، أول نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في المدينة، بموجب "اتفاق ستوكهولم" الموقع في ديسمبر الماضي بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في بيان، إن الأمم المتحدة أشرفت، بحضور رئيس بعثتها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، على بدء نشر وتثبيت نقاط ضباط الارتباط بين القوات المشتركة والميليشيات الحوثية.

وأكد أن لجنة التنسيق المشتركة بدأت يوم أمس نشر نقاط مراقبة على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة في خطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.