كلاسيكو إنجلترا يخطف الأضواء في البريميرليج اليوم

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

محمد صلاح

يحتضن ملعب «أولد ترافورد» قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.

وتواجه الفريقان في 27 مباراة على ملعب الأولد ترافورد في الدوري بعصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات لليفربول، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل. وفي تلك المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 43 هدفًا، مقابل تسجيل لاعبى ليفربول 25 هدفًا. ويتصدر أسطورة ليفربول

وتواجه الفريقان في 27 مباراة على ملعب الأولد ترافورد في الدوري بعصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات لليفربول، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل.



وفي تلك المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 43 هدفًا، مقابل تسجيل لاعبى ليفربول 25 هدفًا.



ويتصدر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين في الدوري بعصر البريميرليج برصيد 9 أهداف، مقابل 6 أهداف لأسطورة ليفربول الآخر روبي فاولر.



كما سجل مايكل أوين 6 أهداف بقميص الفريقين، مقابل 6 أهداف لجون بارنيس لاعب ليفربول، مناصفةً مع براين روبسون، لاعب مانشستر يونايتد.