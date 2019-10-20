رياضة

كلاسيكو إنجلترا يخطف الأضواء في البريميرليج اليوم

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يحتضن ملعب «أولد ترافورد» قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
وتواجه الفريقان في 27 مباراة على ملعب الأولد ترافورد في الدوري بعصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات لليفربول، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل. وفي تلك المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 43 هدفًا، مقابل تسجيل لاعبى ليفربول 25 هدفًا. ويتصدر أسطورة ليفربول
اقرأ المزيد
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
زين الدين زيدان

الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
رونى-فى-دى-سى-يونايتد

روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
اقرأ المزيد من الأخبار
مكة - محمد صلاح (2)

على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مختلفة، إذ ارتدى ملابس من الفيلم الكرتونى الشهير "موانا"، ممسكا سيفا مضيئا، ومقدما "التورتة" لـ"ملكته الصغيرة"، ونشر صلاح صور الاحتفال مع ابنته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا مياو، أحضرت لكِ موانا؟ عيد ميلاد سعيد يا أميرتى". ويسعى النجم الدولي للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الليفر منذ بداية الموسم.
دي خيا

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
محمد- صلاح‎

صلاح يوجه رسالة للشعب اللبناني بعد كارثة الحرائق

أعلن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى عن دعمه للشعب اللبنانى وذلك على خلفية الحرائق الأخيرة التى نشبت فى لبنان، بسبب الإرتفاع الكبير فى درجات الحرارة . وكتب الدولي المصري، عبر حسابه الرسمى على موقع التاوصل الإجتماعى "تويتر": "كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر". واندلعت سلسلة من الحرائق الواسعة والتي امتدت في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان خلال الساعات الماضية، جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ووجود رياح نشطة.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (4)

الاتحاد الإنجليزي يعلن عن حكم لقاء ليفربول ومانشستر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن هوية الحكم الذي سيدير المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستقام المباراة على ملعب الأولد ترافورد في الجولة التاسعة من البريميرليج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن الحكم مارتن أتكينسون هو من سيدير المباراة، وتُعد تلك المباراة هي السابعة لأتكينسون التي يتولى التحكيم فيها خلال النسخة الحالية من الدوري، والمُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]