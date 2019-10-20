بمناسبة يوم الادخار.. افتح حساب توفير مجانا في هذه البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع من خلال إتاحة جميع الخدمات المصرفية لهم وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي ومنها يوم الادخار

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

تعاملات بنكية

قررت مجموعة من البنوك المحلية العاملة في مصر تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الادخار والذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار مشاركة البنوك في مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي. وتعمل جميع فروع البنوك على فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات ائتمان ومحافظ ذكية على الموبايل للعملاء الجدد معفاة من أي مصاريف إدارية حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري.

ما الشمول المالي؟ يعرف الشمول المالى بإنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسط الدخل، وايضا للمشروعات الصغيرة