بمناسبة يوم الادخار.. افتح حساب توفير مجانا في هذه البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع من خلال إتاحة جميع الخدمات المصرفية لهم وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي ومنها يوم الادخار
قررت مجموعة من البنوك المحلية العاملة في مصر تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الادخار والذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار مشاركة البنوك في مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي.
وتعمل جميع فروع البنوك على فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات ائتمان ومحافظ ذكية على الموبايل للعملاء الجدد معفاة من أي مصاريف إدارية حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري.
ما الشمول المالي؟
يعرف الشمول المالى بإنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسط الدخل، وايضا للمشروعات الصغيرة
ما الشمول المالي؟
يعرف الشمول المالى بإنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسط الدخل، وايضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي فى مصر.
ويمكن للعملاء فتح حسابات التوفير مجانا بدون أي مصاريف في البنوك وفقا لما يلي:
البنك الأهلي المصري
يتيح البنك الأهلي للعملاء إمكانية فتح حساب توفير مجانا حتى نهاية الشهر الجاري، ومنها حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح حتى 500 ألف جنيه، ويتم احتساب العائد بداية من 3 ألاف جنيه.
حساب توفير المستقبل
يتيح البنك إمكانية فتح هذا الحساب للشباب من سن 16 عاما، ويبلغ الحد الأدنى لفتحه نحو 500 جنيه، ويتم اصدار هذا الحساب بإسم الطفل تحت وصاية ولي الأمر.
ويتم احتساب العائد شهريا على أقل رصيد موجود خلال الشهر والذي يزيد عن 3000 جنيه و يتم تعليه العائد المحتسب على رصيد الحساب وفقا لدوريه صدوره، وينقسم الحساب إلى 3 شرائح.
حساب المدخر الصغير
يتيح البنك إمكانية فتح هذا الحساب للأشخاص الطبيعيين من المصريين والقصر منهم باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة، ويبلغ الحد الأدنى لفتحه نحو 1000 جنيه، والحد الأدنى لإحتساب العائد نحو 3001 جنيه، ويتم تقسيمه إلى 4 شرائح.
بنك مصر
يتيح البنك إمكانية فتح حساب توفير مجانا للعملاء حتى نهاية شهر أكتوبر، ويقدم البنك أنواع مختلفة من حسابات التوفير وتشمل:
حساب التوفير العادي
يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1500 جنيه، بفائدة تصل إلى 8.75% سنويا.
حساب توفير يوم بيوم
وهو حساب خاص بكبار العملاء فقط، ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من مليون جنيه، بسعر فائدة يصل إلى 8.5%.
حساب توفير الشباب
ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 500 جنيه ويصل إلى 20 ألف جنيه، وهو حساب توفير خاص بالشباب والقصر، ويصل سعر الفائدة عليه إلى 9.5% سنويا.
بنك القاهرة
يتيح البنك إمكانية فتح حساب توفير مجانا بدون مصاريف إدارية، ويقدم البنك حساب التوفير العادي والذي يبدأ الحد الأدنى لفتحه من 5 ألاف جنيه، بسعر فائدة يصل إلى 10.75% سنويا.
البنك التجاري الدولي (CIB)
يتيح البنك لعملائه إمكانية فتح حساب توفير مجانا حتى نهاية الشهر الجاري، ويقدم البنك حساب التوفير ذو الشرائح الأعلى، ويبدأ الحد الأدنى لفتحه من 200 ألف جنيه، وحتى 20 مليون جنيه، بسعر فائدة يصل إلى 8.5%.
البنك الزراعي المصري
يقدم البنك الزراعي المصري لعملائه، إمكانية فتح حساب توفير مجانا بدون أي مصاريف، ومنها حساب التوفير العادي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 100 جنيه، بسعر فائدة 9.5%.
كما يتيح البنك نوع اخر من حساب التوفير، وهو حساب توفير المعاش، حيث يبلغ الحد الأدنى لفتحه نحو 1000 جنيه.
الشروط المطلوبة لفتح حساب توفير فى البنوك
-إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية أو جواز السفر ويكون ساريا أيضا.
-صورة من القيد بالجامعة أو المدرسة.
-صورة إيصال مرافق.
-فى حالة فتح حساب توفير للقصر والأفراد الذين لم يتخط أعمارهم 18 عاما، تطلب البنوك وصاية أحد الوالدين.