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بمناسبة يوم الادخار.. افتح حساب توفير مجانا في هذه البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع من خلال إتاحة جميع الخدمات المصرفية لهم وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي ومنها يوم الادخار
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
تعاملات بنكية
تعاملات بنكية
قررت مجموعة من البنوك المحلية العاملة في مصر تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الادخار والذي يستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، حيث يأتي هذا الاحتفال في إطار مشاركة البنوك في مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي. وتعمل جميع فروع البنوك على فتح حسابات توفير وإصدار بطاقات ائتمان ومحافظ ذكية على الموبايل للعملاء الجدد معفاة من أي مصاريف إدارية حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، والبنك الزراعي المصري.
ما الشمول المالي؟ يعرف الشمول المالى بإنه إتاحة الخدمات المالية والمتمثلة فى حسابات التوفير والحسابات الجارية والتأمين وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، إلى جانب ضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى ومتوسط الدخل، وايضا للمشروعات الصغيرة
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تعاملات بنكية (3)

أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في البنوك

أعلن عدد من البنوك الحكومية والعاملة فى مصر، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك وفقا لسعر الكوريدور المعلن من قبَل البنك المركزى المصرى، عقب قيامه بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. وحساب التوفير هو حساب مصرفى يسمح للعميل بتحريكه في أي وقت، سواء بالسحب أو بالإيداع، ولا يخضع لمدة محددة.
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