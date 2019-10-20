جريمة

أمن الجيزة يتصدى لمروجي مخدر الموت بحملة مكبرة

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
أستروكس
أستروكس
نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 29 قضية بينها 28 اتجارا في المواد المخدرة وحالة تعاطٍ بمضبوطات (1640 جرام حشيش - 555 قرصا مخدرا – 860 جرام أستروكس - 655 جرام هيروين - 50 شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
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«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
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سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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القبض على عصابة لترويج الحشيش في أوسيم

واصلت قوات الأمن بالجيزة جهودها في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وضبط المسجلين خطرا بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، إذ أكدت تحريات ضباط قطاع الشمال برئاسة العميد عمرو طلعت اتجار 3 عاطلين في المواد المخدرة وبخاصة الحشيش، وأنهم يتخذون دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع في ترويج الحشيش على عملائهم.
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أمن الجيزة يلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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