أمن الجيزة يتصدى لمروجي مخدر الموت بحملة مكبرة

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

أستروكس

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 29 قضية بينها 28 اتجارا في المواد المخدرة وحالة تعاطٍ بمضبوطات (1640 جرام حشيش - 555 قرصا مخدرا – 860 جرام أستروكس - 655 جرام هيروين - 50 شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد حامد، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 29 قضية بينها 28 اتجارا في المواد المخدرة وحالة تعاطٍ بمضبوطات (1640 جرام حشيش - 555 قرصا مخدرا – 860 جرام أستروكس - 655 جرام هيروين - 50 شادو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 10 متهمين في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 8 فرَد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وطبنجة عيار 9 مم وبندقية آلية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



