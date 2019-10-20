جريمة

مباحث التموين تضبط 8 قضايا غش تجاري في الجيزة

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 2315 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
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«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
تشكيل-عصابى

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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مباحث التموين تتصدى لقضايا الغش التجاري في الجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
بائعة-خبز-أرشيفية

ضبط 66 قضية تموينية و21 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
صفائح-جبن

مباحث التموين تداهم مصنع منتجات ألبان فاسدة بالجيزة

حملات تفتيشية مكبرة نفذها ضباط مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

مباحث التموين تداهم 6 منشآت بدون ترخيص في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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