مباحث التموين تضبط 8 قضايا غش تجاري في الجيزة

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

مباحث التموين

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 2315 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 108 قضايا تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 7 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 2315 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن و12 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وشملت جهود ضباط إدارة مباحث التموين ضبط 8 قضايا غش تجاري و18 قضية غلق في مواعيد العمل الرسمية؛ تنفيذا لتوجيهات مدير المباحث اللواء محمود السبيلي بالتصدي لظاهرة الغش التجاري، وحماية المستهلكين.



