جريمة

مرور الجيزة تشن 133 حملة على المواقف العشوائية

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة.
شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ133 موقفا عشوائيا، وتحرير 23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ حملتين على سيارات السرفيس، وتحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 85 مخالفة، وحجز 45 مركبة "توك توك" وتحرير
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
الانترنت-انترنت (1)

«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
تشكيل-عصابى

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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.رادار-مرور

رادارات المرور تلتقط 2060 مخالفة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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مرور الجيزة تشن 40 حملة انضباطية ضد سيارات السرفيس

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 202 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (3)

شوارع الجيزة دون مخالفات انتظار خاطئ خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة.
حملة-مرورية (1)

مرور الجيزة يتصدى لـ13 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، شن حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4251 مخالفة مرورية متنوعة.
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