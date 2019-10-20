رياضة

مرتضى: وجودنا في قطر يعرض لاعبينا للخطف وتبادل أسرى

تحرير:أحمد سيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)؛ لإخطارهم برفض القلعة البيضاء إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، وقال مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الخطاب تضمن الأسباب السياسية في المقام الأول، لعداء قطر وقيادتها لمصر واعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وإعلان مقاطعتها من قبَل القيادة المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود خطوط طيران مباشرة للدوحة.
وأوضح مرتضى منصور: «الفريق لن يسافر إلى قطر فهي دولة إرهابية وإعلامها يحرض على قتل الجيش واختلاق الأزمات في الدول العربية؛ مثل سوريا ولبنان»، مشيرًا إلى أنهم سيفتعلون أزمة مع لاعبي الفريق، ولن يضمن "أن يخطفوا اللاعبين ويعتبروهم أسرى لتبديلهم بقيادات إخوانية مثل عصام العريان وخيرت الشاطر". وأكد
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إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
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الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
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روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
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مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
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الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.
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خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
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شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.
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