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والبقية في مذكراته السياسية.. (1)

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
أنيس منصور
أنيس منصور
مع أنه سلس وسهل ممتنع في الفكر والأسلوب، وأنه ماتع في عباراته الأنيقة والرشيقة وبرنامجه السردي في كل كتاباته ومناوشاته، فإنه يرهقني منذ رحيله الجسدي فى التاسعة صباح يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011.
عن أنيس منصور أتحدث، وعن أوراقه السياسية والعاطفية والصحفية التي حملني -كتلميذ له- مسؤولية الحفاظ عليها ضمن أعماله الكاملة. أوراق كثيرة ومثيرة، وجديدة وجريئة، وجادة وحادة، ومتنوعة وذات نوعية غير مسبوقة. أعيش معها هذه الأيام، إذ يتغشاني طيفه محلقا في أجوائي، وأجد نفسي تلقائيا مع هذه المذكرات التي ترهقني
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الثقافة-والمعرفة

بعيدا عن ثرثرة الحياة.. إلا قليلا!

لا مجال للصوت الواحد، التعددية تثرى الرؤى.. الاتجاه الأحادي ولَّى.. تداخل الأصوات وتشابكها وحتى اشتباكها سمة المجتمعات التي تستحق الحياة.. بين يدي أكثر من ومضة في بضعة سطور شفافة.. جديرة بالدعوة للتأمل والتحديق فيها.. لعلها تروي القلوب الظمأى والماء ينساب أمامها زلالا.. وتجادل الأرواح الشاردة في هجير الحيرة واليقين المراوغ.. وتحاور العقول التي تعاني من طغيان اللا معقول على المعقول.
كتابات-وخواطر (2)

«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.
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لا تضربوا هذه الأمثال الضالة المضللة!

ما أشد احتياجنا إلى المراجعات لما هو في ظاهره مستقر، وما هو بمستقر في الفكر والذاكرة الجمعية والوجدان، خاصة الشعبي! الدنيا تتغير والعالم كل حين في شأن، والحياة متجددة ولها متطلباتها، فالجمود مرفوض ممقوت بل هو شرك، الحياة حيوية وفكرها الفائز هو الذي يكون فكرا على واقع وليس فكرا على فكر، كم من المسلّمات نحسبها صالحة لكل زمان ومكان وذات عمر طويل! لكن عند التحديق فيها نرى أنها طائشة، مشحونة بالشطط اللا معقول، مسكونة بالشطح السلبي.
سوريا 2

ما وراء التوترات والغضب السياسى في العالم العربى!

الاحتقانات والتوترات الاجتماعية والقلق الجماعى، كلها تعبيرات عن الأزمات الهيكلية التى تواجه غالب بلدان ومجتمعات عالمنا العربى، فى العراق، ولبنان، وتونس، والجزائر، والسودان، ناهيك بالحرب الأهلية فى سوريا واليمن وليبيا، وكلها نتائج الخلل فى تكوين النخب الحاكمة، وفساداتها، وعدم كفاءتها وافتقارها للخبرات خارج القمع، وضعف إمكانياتها وعدم استيعابها للتغيرات فى النظام الاجتماعى داخل مجتمعاتها، والتحولات فى الإقليم والعالم.
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