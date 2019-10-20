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الصحة: صرفنا 1.5 مليون «واقي ذكري» لخفض الزيادة السكانية

الصحة: عقد 817 دورة تدريبية للأطباء والممرضات وفرق الإشراف على أحدث المعايير القياسية العالمية لتقديم الخدمة في عدد من الدورات الإكلينيكية الأساسية والمتقدمة
تحرير:إسلام الشاذلي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استفادة 20 مليونا و828 ألفا و895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال عام 2019، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية. وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفاً و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة و17 مليوناً و735 ألفاً و246 مترددة، لافتاً إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونا و554 ألفاً و422 منتفعة بنسبة زيادة بلغت 17% مقارنةً بالعام المالي السابق.
قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفاً و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفاً و239 لولبا، 15 مليوناً و118 ألفاً و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقياً ذكرياً. وأضافت
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
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البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (4)

«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
أدوية

تحذيرات برلمانية من عدم سحب الأدوية المحظورة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل منظومة الرقابة على الأدوية، فى ظل الأزمة الموجودة حاليًّا إثر سحْب مستحضر «Recall» والذى يشمل 21 مستحضرًا، أبرزها "زنتاك"، بعد انتشارها فى مصر على مدى عدة سنوات، وعدم سحبها من الصيدليات حتى الآن، وذلك على الرغم من التحذير، مما يؤدى إلى كوارث صحية على المواطنين وحياتهم، مؤكدين أنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه الرقابة لاحقة لتداول الدواء والعقاقير، بدلًا من فحصها قبل ذلك والتأكد من سلامتها صحيًّا قبل نشرها في الأسواق.
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غدا.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

اليوم.. طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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