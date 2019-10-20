الصحة: صرفنا 1.5 مليون «واقي ذكري» لخفض الزيادة السكانية

الصحة: عقد 817 دورة تدريبية للأطباء والممرضات وفرق الإشراف على أحدث المعايير القياسية العالمية لتقديم الخدمة في عدد من الدورات الإكلينيكية الأساسية والمتقدمة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن استفادة 20 مليونا و828 ألفا و895 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال عام 2019، في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الزيادة السكانية. وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه من ضمن المنتفعات 2 مليون و819 ألفاً و176 سيدة حصلن على الخدمة لأول مرة و17 مليوناً و735 ألفاً و246 مترددة، لافتاً إلى أن عدد الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة في الفترة ذاتها بلغ 20 مليونا و554 ألفاً و422 منتفعة بنسبة زيادة بلغت 17% مقارنةً بالعام المالي السابق.

قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم صرف ما يقرب من 23 مليون وسيلة تنظيم أسرة مختلفة تضمنت 142 ألفاً و165 كبسولة تحت الجلد، و855 ألفاً و239 لولبا، 15 مليوناً و118 ألفاً و598 حبة أحادية ومركبة، و5 ملايين و805 آلاف و96 حقنة أحادية ومركبة، ومليون و506 آلاف و395 واقياً ذكرياً. وأضافت