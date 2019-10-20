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لماذا تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل في أسوان؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
سياح العالم
سياح العالم
قال الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لتعامد الشمس على معبد أبوسمبل، إن سبب تعامد آشعة الشمس على أي مكان على سطح الأرض يرجع إلى حقيقة فلكية مهمة، هي مسار الشمس الظاهري خلال العام، فالأرض أثناء مسارها حول الشمس خلال العام الواحد تجعل آشعة الشمس تتعامد على أي مكان بعينه مرتين. وتتجه أنظار العالم لجنوب مصر (مدينة أبوسمبل بأسوان)، للمرة الثانية في أقل من يومين، بعد إعلان اكتشاف (خبيئة العساسيف) بالأقصر، لمتابعة الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد آشعة شروق الشمس بعد غد الثلاثاء، على قدس أقداس المعبد الكبير الخاص بالملك رمسيس الثاني، والتي تبدأ في حوالي الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا وتستمر من 20 إلى 25 دقيقة.
ويضيف الدكتور تادرس، أن المرة الأولى أثناء رحلتها حول الشمس من أقصى المدار (ذروة الشتاء في 21 ديسمبر) إلى أقصى المدار (ذروة الصيف في 21 يونيو) مرورا بالاعتدال الربيعي ذهابا في 21 مارس، والثانية مثلها أثناء عودتها من أقصى المدار (ذروة الصيف في 21 يونيو) إلى أقصى المدار (ذروة الشتاء في 21 ديسمبر) مرورا
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
علي-عبدالعال (3)

البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
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البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
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«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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الكشف عن «خبيئة العساسيف» لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، مضيفا أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخرى فارغة بدون زخارف.
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13 معلومة عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

معبد أبو سمبل، هو أكبر معبد منحوت في الصخر بالعالم، إذ يعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد نحت في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل بموضع غاية في الجمال، وهناك أدلة على أن أصل الفكرة في تشييد معبد في أبو سمبل، كانت لسيتي الأول، ولا شك أن جزء كبيرا من الداخل كان قد نحت قبل أن يعتلي رمسيس الثاني العرش، ولكن إلى أي مدى كان سيتي مسئولا عن الشكل الأخير وخاصة الواجهة هذا ما لا يعرف حتى اليوم، وكالعادة لا يرجع رمسيس أي فضل لمن سبقوه، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس.
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أمطار ورياح شديدة تضرب مدينة أسوان صباح اليوم

تعرضت مدينة أسوان صباح اليوم الأربعاء إلى موجة من الأمطار المتوسطة المصحوبة برياح، فيما أدت إلى توقف جزئي لحركة السير والمشاه والحياة العامة، خاصة بمناطق وسط وشرق المدينة. من جانبها، أعلنت المحافظة حالة الطواريء تحسبا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب المركبات بالتوقف فورا عن استخدام الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية. كما قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطواريء بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسبا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.
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حرارة وشبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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