ماني معتذرًا لفان ديك: ميسي يأتي أولا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

فيرجيل فان ديك

علق النجم السنغالي ساديو ماني على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي، له في المركز الأول في اختيارات أفضل لاعب في العالم لجائزة "ذا بيست" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقال ماني في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك. إذا نظرت إلى المكان الذي جئت منه، فهذا يدل على أنني قطعت شوطًا كبيرًا في عالم كرة القدم، كل ما يمكنني قوله للاعبين الصغار هو مواصلة العمل الجاد والدفاع عن حلمك. التصويت لميسي إذا سنحت لي الفرصة؟ نعم بالتأكيد".

وعن إمكانية التصويت لميسي على حساب زميله فان ديك في المستقبل، أجاب ماني: "فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله". وكانت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت إلى نتيجة جائزة الأفضل، بسبب تفضيل ميسي على فان ديك، رغم أن الأخير حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول

وعن إمكانية التصويت لميسي على حساب زميله فان ديك في المستقبل، أجاب ماني: "فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله".



وكانت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت إلى نتيجة جائزة الأفضل، بسبب تفضيل ميسي على فان ديك، رغم أن الأخير حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم الماضي.



وكان ميسي قد اختار السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى ضمن جائزة أفضل لاعب في العالم، ورونالدو ثانيًا، والهولندي فرينكي دي يونج ثالثا.



وأكمل ماني: "اللقاء الأول مع كلوب؟ لقد كان يتحدث كثيرًا وقلت لنفسي سيكون هذا صعبًا لي، لأنني هادئ قليلا".



وأتم اللاعب السنغالي: "كلوب رجل لطيف والكل يحبه وهذا هو الأهم، كما أنه رجل مضحك بعض الشيء لكنه جاد في نفس الوقت".