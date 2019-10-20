رياضة

ماني معتذرًا لفان ديك: ميسي يأتي أولا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
علق النجم السنغالي ساديو ماني على اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي، له في المركز الأول في اختيارات أفضل لاعب في العالم لجائزة "ذا بيست" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وقال ماني في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك. إذا نظرت إلى المكان الذي جئت منه، فهذا يدل على أنني قطعت شوطًا كبيرًا في عالم كرة القدم، كل ما يمكنني قوله للاعبين الصغار هو مواصلة العمل الجاد والدفاع عن حلمك. التصويت لميسي إذا سنحت لي الفرصة؟ نعم بالتأكيد".
وعن إمكانية التصويت لميسي على حساب زميله فان ديك في المستقبل، أجاب ماني: "فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله". وكانت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت إلى نتيجة جائزة الأفضل، بسبب تفضيل ميسي على فان ديك، رغم أن الأخير حاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول
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إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
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الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
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روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
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بلماضي يبرر اختياره لصلاح أفضل لاعب في العالم

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في مؤتمر صحفي اليوم، إنه صوت لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، عن قناعة تامة قائلًا: "منحت صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة، لن أفصح عن الأسباب ولكنني متأكد من أن اختياري كان صائبا"، ويأتي ذلك بعدما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية وللمرة الأولى تحت مسمى "ذا بيست"، في الوقت الذي حل فيه فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وجد في المركز الثالث.
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فان دايك يعلق على فارق النقاط مع مانشستر سيتي

أشار المدافع فيرجيل فان دايك، إلى عدم إهتمام فريقه ليفربول بفارق النقاط الحالي بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي ذلك بعدما سقط السيتي بصورة مفاجأة على ملعبه في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون، في الوقت الذي تغلب فيه الريدز على ليستر سيتي، ليستع الفارق بينهما إلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات، وقال فان دايك لشبكة "سكاي سبورتس": " حتى الآن نحن نحصد النقاط، وهناك دائمًا مجال للتحسين، وأعتقد أننا يجب أن نركز فقط على جميع المباريات ولا ننظر إلى فارق النقاط مع الآخرين، ومن ضمنهم مانشستر سيتي".
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
كريستيانو رونالدو

كيف علق منتخب البرتغال على خسارة رونالدو لذا بيست؟

للعام الثاني على التوالي خسر النجم البرتغالي جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الحفل السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم أمس الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وحل رونالدو في المركز الثالث، في الوقت الذي توج فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الأولى تحت المسمى الجديد للجائزة "ذا بيست"، بينما حل في المركز الثاني مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك.
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