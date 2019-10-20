تأجيل محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل «شهيد الشهامة»

تحرير:تصوير| سامح أبو حسن ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

محاكمة محمد راجح

أجلت محكمة جنايات الطفل، بمجمع محاكم شبين الكوم، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجارى. كان نضال مندور، محامى أسرة محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة" بالمنوفية، قد طالب هيئة المحكمة التصريح له باستخراج شهادات من مصلحة الأحوال المدنية، للتأكّد من سن المتهم محمد راجح، وباقى المتهمين فى قضية قتل نجل موكله محمود البنا.

وأعلن محمد الحسيني، محامى المتهم محمد أشرف راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة "، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عدم حضوره جلسة محاكمته وأنه لن يُدافع عن "راجح"، قائلًا "قررنا نحن محمد الحسينى المحامى بالنقض عدم الحضور فى الجناية رقم 77 لسنة 2019 جنايات