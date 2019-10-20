رياضة

مدافع بايرن ميونيخ يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
يبدو أن متاعب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، لن تتوقف، وذلك بعد إصابة مدافعه نيكلاس سولي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك بحسب ما ذكره موقع بايرن ميونيخ الإلكتروني عبر بيان رسمي، وأتت تلك الإصابة في تعادل العملاق البافاري بنتيجة 2-2 أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وتأكد النادي من تعرض اللاعب لهذه الإصابة بعد الفحوصات التي أجراها تحت إشراف الطبيب هانز فيلهيلم مولر، وأكد بايرن ميونيخ أن سولي، صاحب الـ24 عامًا، سيخضع لعملية جراحية عاجلة، اليوم الأحد.
وتأتي هذه الإصابة لتضع كوفاتش في ورطة مع بداية الموسم، إذ سيضطر سولي للغياب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني إمكانية عودته مع المباريات الأخيرة للموسم. وكان الفرنسي كورينتين توليسو قد تعرض لإصابة مماثلة مطلع الموسم الماضي، ليعود في الرمق الأخير بعد غياب دام 7 أشهر. وشارك سولي مع بايرن ميونيخ في 12
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