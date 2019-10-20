منها كورفيت.. أسرع سيارات الشرطة في التاريخ

دومًا ما تكون هناك متطلبات محددة يجب توافرها في السيارات التي تستخدمها أجهزة الشرطة على مستوى العالم، وعلى رأسها عامل السرعات الفائقة والقوية
تحتاج دومًا أجهزة الشرطة في العالم لسيارات تتمتع بقدرات فنية خارقة، وخاصة أنها تستخدم في المطاردات والملاحقات بشكل مستمر، الأمر الذي يجبر تلك الأجهزة على شراء موديلات متطورة، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة.
وتأتي السرعات العالية كأول أولويات البحث عن سيارة مناسبة لاستخدام أجهزة الشرطة على مستوى العالم، لا سيما أنها من المتطلبات الرئيسة لتلك الموديلات، مما يمنحها القدرة على السير بسرعات عالية تتفوق على قريناتها التي يستخدمها اللصوص.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تم استخدامها من قبل أجهزة الشرطة في العالم.
فورد موستانج Stang
تعد النسخة Stang من فورد موستانج الشهيرة، واحدة من أهم السيارات المستخدمة من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تم استخدامها من قبل أجهزة الشرطة في العالم.
فورد موستانج Stang
تعد النسخة Stang من فورد موستانج الشهيرة، واحدة من أهم السيارات المستخدمة من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط لكونها من أهم السيارات التي تتمتع بقوة عالية، ولكن أيضًا لإمكاناتها الخاصة على مستوى السرعات.
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وتعتبر النسخة المعروفة بـ" Steeda Ford Mustang GT Police Interceptor" من السيارة، المزودة بمحرك V8 سعة 5000 سي سي، أسرع بكثير من إصدارات موستانج المدنية، حيث تتمتع بقوة 777 حصانًا وعزم دوران يبلغ 655.
بنتلي كونتيننتال جي تي
قد تُرى الشرطة في المملكة المتحدة كثيرًا، لكنهم بالتأكيد ليس بهذا القدر من الانتشار، حيث إنهم يمتلكون أسطولا من السيارات المعروفة بسرعاتها الكبيرة، ولا يقتصر الأمر على امتلاك بنتلي بنتايجا كجزء من أسطولها، ولكن لديهم أيضًا بنتلي كونتيننتال جي تي، وهي سيارة كوبيه رياضية فسيحة ذات مقعدين، وهو ما يعني أنها لا تستخدم سوى للملاحقة الفردية، وليست لاقتياد المجرمين في السيارة برفقة رجال الشرطة.
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أودي R8
تعد الشركة الألمانية من بين كبار مصنعي السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ولذلك وضعت خلاصة خبرتها في صناعة موديلات رياضية ذات سرعة عالية على مستوى الأسواق العالمية، كان من بينها R8، والتي لاقت نجاحًا واسعًا في العشرات من الأسواق العالمية، الأمر الذي جذب العديد من أجهزة الشرطة على مستوى العالم للحصول عليها واعتمادها كواحدة من الموديلات الرياضية ذات السرعات العالية المطلوبة في الملاحقات والمطاردات.
وتعد النسخ المستخدمة من قبل الشرطة العالمية، وبالأخص في دبي، من أسرع موديلات أودي R8 على الإطلاق.
دودج تشالنجر
تضم بعض أجهزة الشرطة العالمية مجموعة من سيارات دودج تشالنجر هيمي، وهي أحد أهم الموديلات التي تعرض في الأسواق العالمية، وتعمل بمحرك V8 سعة 6400 سي سي بقوة 485 حصانًا، وهو ما يجعلها متفوقة على قريناتها من النسخ المدنية، وخاصة أنها تعمل بناقل الحركة اليدوي المؤلف من ست سرعات.
ولا شك في أن إمكانات دودج تشالنجر تتناسب بشكل واضح مع احتياجات الشرطة على مستوى العالم، وبالفعل أثبتت نجاحًا مبهرًا في العديد من الأسواق.
شيفروليه كورفيت
إذا كنا نتحدث عن السرعة، فلا يمكن إغفال إمكانات سيارة شيفروليه كورفيت العظيمة، والتي تتجاوز قوتها أكثر من 1000 حصان، مما يعني أنها مؤهلة بالشكل الكامل لتكون واحدة من أفضل السيارات التي تلائم احتياجات ومتطلبات الشرطة على مستوى العالم.
وبجانب القوة الحصانية الضخمة، فإن السيارة الأمريكية العملاقة تمتلك بالفعل تواجدًا كبيرًا في أجهزة الشرطة الأمريكية، لا سيما أنها تتمتع بسرعات عالية تؤهلها لأن تكون من بين الموديلات الأفضل في أجهزة الشرطة العالمية.