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منها كورفيت.. أسرع سيارات الشرطة في التاريخ

دومًا ما تكون هناك متطلبات محددة يجب توافرها في السيارات التي تستخدمها أجهزة الشرطة على مستوى العالم، وعلى رأسها عامل السرعات الفائقة والقوية
تحرير:محمود نبيل ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
تحتاج دومًا أجهزة الشرطة في العالم لسيارات تتمتع بقدرات فنية خارقة، وخاصة أنها تستخدم في المطاردات والملاحقات بشكل مستمر، الأمر الذي يجبر تلك الأجهزة على شراء موديلات متطورة، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة. وتأتي السرعات العالية كأول أولويات البحث عن سيارة مناسبة لاستخدام أجهزة الشرطة على مستوى العالم، لا سيما أنها من المتطلبات الرئيسة لتلك الموديلات، مما يمنحها القدرة على السير بسرعات عالية تتفوق على قريناتها التي يستخدمها اللصوص.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تم استخدامها من قبل أجهزة الشرطة في العالم. فورد موستانج Stang  تعد النسخة Stang من فورد موستانج الشهيرة، واحدة من أهم السيارات المستخدمة من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات
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رغم صغر محركها.. هذه السيارات كانت الأسرع في العالم

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