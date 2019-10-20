جريمة

مديرا أمن ومباحث الجيزة يقودان حملة مكبرة بالحدائق

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
مدير أمن الجيزة
مدير أمن الجيزة
في واحدة من كبرى الحملات، قاد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة مكبرة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم؛ نظرًا لأهمية المنطقة، حيث تقرب من المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية. ونفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 15 مسجلا خطرا و28 عنصرا إجراميا، وتنفيذ 196 حكما قضائيا متنوعا على أشخاص يخضعون للفحص الجنائي للوقوف على نشاطهم الإجرامي. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات تمثلت في (680 كرسيا – 25 ثلاجة – 250 ترابيزة –
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
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«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
تشكيل-عصابى

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
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حملة-ازالة-التعديات-والاشغالات-بالمنطقة-الاثرية-بالهرم

فحص 17 مشتبها به ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
سلاح-ومخدرات

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
الاهرامات

أمن الجيزة يواجه مضايقة سياح الأهرامات بحملة مكبرة

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، قصارى جهدها، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة؛ لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حمله-.ازاله-في-منطقه-الاهرامات (1)

القبض على 12 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية بالهرم

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها ممثلةً في إدارة شرطة المرافق، وذلك بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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