مديرا أمن ومباحث الجيزة يقودان حملة مكبرة بالحدائق

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

مدير أمن الجيزة

في واحدة من كبرى الحملات، قاد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة مكبرة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم؛ نظرًا لأهمية المنطقة، حيث تقرب من المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية. ونفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 15 مسجلا خطرا و28 عنصرا إجراميا، وتنفيذ 196 حكما قضائيا متنوعا على أشخاص يخضعون للفحص الجنائي للوقوف على نشاطهم الإجرامي. وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات تمثلت في (680 كرسيا – 25 ثلاجة – 250 ترابيزة –

تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 15 مسجلا خطرا و28 عنصرا إجراميا، وتنفيذ 196 حكما قضائيا متنوعا على أشخاص يخضعون للفحص الجنائي للوقوف على نشاطهم الإجرامي.



وتمكنت الحملة فى نطاق المنطقة الأثرية من رفع إشغالات تمثلت في (680 كرسيا – 25 ثلاجة – 250 ترابيزة – 35 أسطوانة – 55 قلب شيشة – 35 إستاند – 46 تروللي – 27 ميزانا – 5 عربات يد – 3 سماعات – 6 أرجوحات – 2 توك توك – 7 تروسيكلات – 36 كشكا) بإجمالي 1227 حالة تعدٍّ.



مروريا تم تحرير 120 مخالفة نموذج 125، والتصالح الفوري في 10 مخالفات، وضبط 130 حالة سحب متنوع، وحجز 45 مركبة توك توك، و16 دراجة بخارية وسيارتين.







