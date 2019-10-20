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رئيس البنك الأوروبى: استثمرنا في مصر 5 مليارات دولار

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
اجتماع مع البنك الأوربي
اجتماع مع البنك الأوربي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وبحثا زيادة التعاون فى المشروعات الأساسية والنقل، فى ظل رئاسة مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى إفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية، وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك فى مجالات النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكهرباء وزيادة الدعم للقطاع الخاص.
ودعت الوزيرة، رئيس البنك، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الافريقية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.وأشاد رئيس البنك، بالشراكة
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وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هشام-توفيق (2)

تدشين خط ملاحي منتظم أسبوعيا من السخنة إلى مومباسا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر حول "مؤشر الحوكمة في إفريقيا".. مبادرة مؤسسة "مو إبراهيم"، والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون .
اجتماع سعر نصر مع البنك الاسلامي

وزيرة الاستثمار تلتقي مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا. وبحث الجانبان التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا، الذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر.
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محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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