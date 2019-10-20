رئيس البنك الأوروبى: استثمرنا في مصر 5 مليارات دولار

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

اجتماع مع البنك الأوربي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، وبحثا زيادة التعاون فى المشروعات الأساسية والنقل، فى ظل رئاسة مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى إفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية، وأكدت الوزيرة، تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك فى مجالات النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكهرباء وزيادة الدعم للقطاع الخاص.

ودعت الوزيرة، رئيس البنك، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الافريقية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.وأشاد رئيس البنك، بالشراكة

ودعت الوزيرة، رئيس البنك، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من الدول الافريقية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.



وأشاد رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك فى العالم



وأكد، حرص البنك على زيادة التعاون مع مصر خاصة فى مشروعات البنية الاساسية، مشيرا إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر فى جهودها الاصلاحية، والتى تبلغ حجم استثماراته بها نحو 5 مليارات دولار وتمثل حصة القطاع الخاص 58? من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك فى مصر أكثر من 50 % من استثماراته فى افريقيا.



