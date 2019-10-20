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«مصر للطيران» تتسلم ثالث طائرة من طراز إيرباص «A220-300»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
مصر للطيران
مصر للطيران
تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز" A220-300 " وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة ضمت 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها والتي يتم تصنيعها بمصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا. وذكر بيان للشركة اليوم الأحد أنه تم الاحتفال بالطائرة في مطار اوستند الدولي ببلجيكا بتقليد رش المياه خلال توقفها للتزويد بالوقود لأنها أول طائرة من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.
وعلى مدار أسبوع الاستلام، قام وفد مصر للطيران والذي ضم ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية بالتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
علي-عبدالعال (3)

البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
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البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (4)

«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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مستشفى مصر للطيران

الحكومة توضح حقيقة بيع مستشفى «مصر للطيران»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى "مصر للطيران". وأكدت وزارة الطيران أنه لا توجد نية لبيع أو إغلاق مستشفى "مصر للطيران" التابعة لها أو المساس بحقوق العاملين بها أو المتعاملين معها، مُوضحةً أنها بصدد تنفيذ مشروعات لتطويرها، وزيادة السعة الاستيعابية لتقديم الخدمة الطبية للعاملين وأسرهم، مُشيرةً إلى أنه جارٍ دراسة مشروع إنشاء صرح طبي جديد تابع لمستشفى "مصر للطيران".
طائرة-إيرباص-إيه 380

مصر تتسلم ثاني طائراتها الجديدة A220-300 إيرباص

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بيان له، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه عن وصول الطائرة الثانية الجديدة حروف تسجيل Su-GEY من طراز إيرباص A220-300، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة اليوم الثلاثاء، من مصنع ميربل بكندا برحلة رقم MS3330، وذلك في إطار خطة شركة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، إذ تعد تلك الطائرة الثانية من إجمالي 12 طائرة من نفس الطراز تعاقدت عليهم الشركة لتصل تباعا حتى يونيو عام 2020.
مصر-للطيران (2)

الثلاثاء.. مصر تتسلم ثاني طائرة من طراز A300-220

تتسلم شركة مصر للطيران، بعد غد الثلاثاء، ثاني طائرة من طراز A300-220، ضمن الصفقة الموقعة مع شركة "إيرباص" لشراء 12 طائرة من هذا الطراز. وأوضح بيان لـ"مصر للطيران"، اليوم الأحد، أن الوفد المكلف باستلام الطائرة أنهى خلال الأسبوع الجاري، إجراءات المراجعة على الطائرة وأجهزتها، للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، كما قامت الطائرة برحلة تجربة العميل في مطار ميرابيل بكندا، أمس السبت، وتصل إلى القاهرة بعد غدٍ. وتأتي هذه الصفقة في إطار التحديث المستمر لأسطول "مصر للطيران" الذي بدأت الشركة في تسلمه يوم 8 سبتمبر الجاري، ويستمر التسليم حتى شهر مايو المقبل.
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