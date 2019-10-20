«مصر للطيران» تتسلم ثالث طائرة من طراز إيرباص «A220-300»

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

مصر للطيران

تسلمت شركة مصر للطيران طائرتها الجديدة من طراز" A220-300 " وهي الطائرة الثالثة من ضمن صفقة ضمت 12 طائرة من ذات الطراز لأسطولها والتي يتم تصنيعها بمصنع شركة إيرباص بمونتريال في كندا. وذكر بيان للشركة اليوم الأحد أنه تم الاحتفال بالطائرة في مطار اوستند الدولي ببلجيكا بتقليد رش المياه خلال توقفها للتزويد بالوقود لأنها أول طائرة من طراز A220 تهبط به، ثم استأنفت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

وعلى مدار أسبوع الاستلام، قام وفد مصر للطيران والذي ضم ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية بالتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها