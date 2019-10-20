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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
الأقصى
الأقصى
اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى منذ بداية عيد العرش حتى الخميس الماضي أكثر من 2700 مستوطن.فيما توافد آلاف المستوطنين إلى حائط البراق الذي يحد المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية، صباح اليوم، للاحتفال بما يسمى "عيد العرش" اليهودي.واقتحم مئات المستوطنين
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احتجاجات-في-لبنان (2)

وزراء القوات اللبنانية: استقالتنا من الحكومة ليست مناورة

أكد الوزراء الممثلون ل اللبنانية، والذين تقدموا مساء أمس باستقالة جماعية من الحكومة، أن الاستقالة ليست من قبيل المناورة السياسية، مشددين على أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى حد يتسم بالخطورة الشديدة وأن الحكومة الحالية لا يُمكن لها الاستمرار لأنها لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة. وقال نائب رئيس الوزراء "المستقيل" غسان حاصباني في حديث له اليوم لإذاعة "الشرق" اللبنانية – إن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية نهائية، نافيا أن تكون الاستقالة موجهة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري أو بمثابة تخل عنه في مواجهة الأوضاع المتأزمة.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
المظاهرات- في- لبنان (4)

تظاهرات لبنان في تزايد.. وبيان رسمي ينفي استقالة وزيرة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.. يأتي هذا بعد تداول وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.
علم الاردن

إسرائيل تعتقل 7 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن 7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا، مساء اليوم السبت، عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل، إذ أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية، مشيرًا إلى أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته. في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن، بحسب سكاي نيوز.
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الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويستهدف الصيادين

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب 4 من المواطنين الفلسطينيين شرق جباليا، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب مدينة غزة دون الإعلان عن وقوع إصابات.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

جيش الاحتلال يُسقِط طائرة بدون طيار قرب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، والسيطرة عليها، مضيفا أنه تم رصد إطلاقها من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "عثرت قوات جيش الدفاع على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة ... وأسقط جنود الجيش الطائرة". وكان مئات المستوطنين، اليوم الخميس، قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاحتفال بـ"عيد العرش" اليهودي.
تفجيرات غزة (3)

إصابة فلسطينية في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

اعتدى مستوطنون، اليوم الاثنين، على مواطنة فلسطينية في منطقة خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح مساء اليوم، إن مستوطنين اعتدوا على المواطنة زبدة مسلم (35 عاما)، في خربة أم المراجم، ورشوها بغاز الفلفل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لها.
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