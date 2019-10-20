التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

محمد صلاح

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.

وتواجه الفريقان في 27 مباراة على ملعب الأولد ترافورد في الدوري بعصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات لليفربول، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل. وفي تلك المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 43 هدفًا، مقابل تسجيل لاعبى ليفربول 25 هدفًا. وفي ما يلي التشكيل المتوقع

وتواجه الفريقان في 27 مباراة على ملعب الأولد ترافورد في الدوري بعصر البريميرليج، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 16 مباراة، مقابل 5 انتصارات لليفربول، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل.



وفي تلك المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 43 هدفًا، مقابل تسجيل لاعبى ليفربول 25 هدفًا.



وفي ما يلي التشكيل المتوقع للفريقين في صدام اليوم:



ليفربول



حراسة المرمى: أليسون.



الدفاع: روبرتسون – فان ديك – ماتيب – أرنولد.



الوسط: فاينالدوم – هندرسون – فابينيو.



الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.



مانشستر يونايتد



حراسة المرمى: روميرو.



الدفاع: أشلي يونج – ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا.



الوسط: ماتيتش – مكتوميناي – خوان ماتا.



الهجوم: راشفورد – مارسيال – جيمس.