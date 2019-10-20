4.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

سلع تموينية

أعلنت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، وتبلغ قيمتها 4.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يمكّن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم، خاصة محدودي الدخل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.

وأوضحت المالية أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 482.1 مليون دولار لشراء 2130 ألف طن قمح مستورد، و56.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط