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محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

تساعد البورصة السلعية الحكومة في التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية، كما تساهم تلك البورصة في وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين
تحرير:أمل نبيل ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
محمد فريد، رئيس البورصة
محمد فريد، رئيس البورصة
انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقامت البورصة بعمل حصر شامل بكل بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول. وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كل التجارب الإفريقية والآسيوية
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وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هشام-توفيق (2)

تدشين خط ملاحي منتظم أسبوعيا من السخنة إلى مومباسا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر حول "مؤشر الحوكمة في إفريقيا".. مبادرة مؤسسة "مو إبراهيم"، والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون .
اجتماع سعر نصر مع البنك الاسلامي

وزيرة الاستثمار تلتقي مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا. وبحث الجانبان التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا، الذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

4.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

أعلنت وزارة المالية أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، وتبلغ قيمتها 4.4 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يمكّن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهلهم، خاصة محدودي الدخل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.
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بورصة (2)

1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.
بطاقات-تموين

حذف مليون مواطن من بطاقات التموين.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، وأنه لم يتم البدء في العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
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