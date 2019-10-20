محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

تساعد البورصة السلعية الحكومة في التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية، كما تساهم تلك البورصة في وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين

تحرير:أمل نبيل ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

محمد فريد، رئيس البورصة

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقامت البورصة بعمل حصر شامل بكل بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول. وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كل التجارب الإفريقية والآسيوية

وقامت البورصة بعمل حصر شامل بكل بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.



وحرصا من إدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كل التجارب الإفريقية والآسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية، خاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "إثيوبيا – الهند – إيران- شرق إفريقيا الإقليمية - غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.



ولم تكتفِ مجموعة عمل البورصة بالاجتماعات المكتبية، فقامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وكذلك تحديد أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في "السوق الحاضرة" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبَل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، وإعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.



وستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسؤولية إدارة البورصة السلعية، والكشف عن الجهات المؤسسة وحصص مشاركتهم، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الكبرى في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله محمد فريد، رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.



قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضرة يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.



أكد رئيس البورصة أن وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين يعد آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلا عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.



من جانبه قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدرا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة الشفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.



وتابع وزير التموين: "من شأن وجود سوق منظمة لتداول السلع تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية"، مؤكدا أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.

ولفت مصيلحي إلى وجود 18 منطقة لوجستية حاليا في مصر، وجارٍ إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.





