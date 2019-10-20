وزيرة الاستثمار تلتقي مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

سحر نصر تتفق مع الحجار على زيادة التعاون بين مصر والبنك فى إطار إستراتيجية التعاون بقيمة 3 مليارات دولار حتى 2021، مع افتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

سحر نصر مع قادة البنك الإسلامي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا. وبحث الجانبان التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا، الذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر.

وسيتم دعم الشباب من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" ومسرعة الأعمال "فلك"، إذ من المنتظر تنظيم فعالية مشتركة بين الوزارة والبنك لأول مرة فى مصر تحت اسم "مسابقة رواد التحول" فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك" وبالشراكة مع مسرعة الأعمال "فلك" لدعم ريادة الأعمال فى مصر يوم 20 نوفمبر

وسيتم دعم الشباب من خلال الصندوق الاستثمارى لريادة الأعمال ومبادرة "فكرتك شركتك" ومسرعة الأعمال "فلك"، إذ من المنتظر تنظيم فعالية مشتركة بين الوزارة والبنك لأول مرة فى مصر تحت اسم "مسابقة رواد التحول" فى إطار مبادرة "فكرتك شركتك" وبالشراكة مع مسرعة الأعمال "فلك" لدعم ريادة الأعمال فى مصر يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث تهتم المسابقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، إيمانا بأهمية الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وناقش الجانبان إجراءات إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، والتى خصص لها البنك 3 مليارات دولار حتى 2021، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها النقل والتعليم والكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص.



وأكدت الوزيرة أهمية أن تمثل الإستراتيجية احتياجات الشعب المصرى وتتوافق مع أولويات الحكومة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، مع دعم القطاع الخاص فى ظل حرص الحكومة على مشاركة أكبر له فى المشروعات التنموية والاستثمارية.



ودعت الوزيرة، رئيس البنك للمشاركة فى منتدى إفريقيا 2019 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء من إفريقيا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.



وأكد الدكتور بندر الحجار، حرص البنك على دعم جهود مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى مكانة مصر باعتبارها عضوا مؤسسا بالبنك، كما أنها تعد من أكبر خمس دول تستفيد من برامج البنك، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين إدارة البنك ومصر، لتفعيل دور البنك وخططه، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والتشريعى، والتيسيرات الاستثمارية التي قدمتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار وجذب المشروعات، ما يوفر بيئة مناسبة لزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.



وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وتم بحث زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، وخطط المؤسسة للتوسع في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور، وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في السوق المصرية ودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الإفريقية في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي خلال العام الجارى.



وأكد الدكتور أسامة القيسى أن الجميع يتطلع للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال فى التنمية فى مصر وإيجاد إطار فعال للعمل، يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.



وذكر أن إجمالي عمليات المؤسسة في مصر بلغ 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية؛ وذلك لدعم الصادرات.



والتقت الوزيرة مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وتم بحث التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية الأساسية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص فى مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم فى تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.



