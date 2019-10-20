رياضة

الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
وكشفت المجلة أنها سوف تستعين بالنجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة. يذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، هو من توج بالجائزة العام الماضي. ويعد الثنائي كريستيانو رونالدو (2008 و2013 و214 و2016 و2017) وليونيل ميسي (2009 و2010 و2011 و2012
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انتر ميلان‎

إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
زين الدين زيدان

الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
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روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
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رونالدو - ميسي

ميسي: لست بحاجة لنصيحة كريستيانو رونالدو

كشف ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، عن رفضه نصيحة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بالرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة المقبلة، ورد ميسي على سؤال خلال حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، بأن "دائمًا يوصيك رونالدو بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل، فهل تستمع إليه؟": «الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة قط للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم، حيث أستمتع بالتدريب والمباريات والمدينة، وديناميكية النادي كاملة جدا».
ليونيل ميسي (11)

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
ميسى

ميسي يستعد لتسلّم الحذاء الذهبي اليوم

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستلام جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما سجل النجم الأرجنتيني 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، رفقة العملاق الكتالوني، ليتوج بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، وتفوق ميسي، الحائز جائزة "الأفضل" من "فيفا" هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.
رونالدو-برشلونة

مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
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