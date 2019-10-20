الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

الكرة الذهبية

أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.

وكشفت المجلة أنها سوف تستعين بالنجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة. يذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، هو من توج بالجائزة العام الماضي. ويعد الثنائي كريستيانو رونالدو (2008 و2013 و214 و2016 و2017) وليونيل ميسي (2009 و2010 و2011 و2012

وكشفت المجلة أنها سوف تستعين بالنجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة.



يذكر أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، هو من توج بالجائزة العام الماضي.



ويعد الثنائي كريستيانو رونالدو (2008 و2013 و214 و2016 و2017) وليونيل ميسي (2009 و2010 و2011 و2012 و2015)، أكثر من توجا بالجائزة بواقع 5 مرات لكل منهما.



بينما توج ميشيل بلاتيني ويوهان كرويف وماركو فان باستن بالجائزة 3 مرات، مقابل مرتين لكل من فرانز بيكنباور والظاهرة رونالدة وألفريدو دي ستيفانو وكارل هاينز رومينيجه.



أما أكثر الجنسيات تتويجًا بالجائزة فهي الألمانية والهولندية والبرتغالية بواقع 7 مرات، مقابل 6 مرات للجنسية الفرنسية و5 مرات لكل من الإيطالية والبرازيلية والإنجليزية والأرجنتينية.