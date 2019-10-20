جمارك الدخيلة تُفرج عن بضائع بـ1.9 مليار جنيه

تحرير:محمد مجلي ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

جمارك الدخيلة

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية، عن مشمول 8064 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى خلال شهر سبتمبر 2019، شملت السلع الاستراتيجية والتى تتضمن "القمح والسكر و فول الصويا و الذرة وغيرها من البضائع العامة المتنوعة". وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 330 مليون و520 ألف جنيه كما تم تحصيل الضرائب على القيمة المضافة و الرسوم الأخرى المحصلة بحوالى مليار و613 مليون و 529 جنيه.

قال حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، إن قيمة الغرامات المحصلة بلغت نحو 14 مليون و854 ألف جنيه خلال الشهر نفسه.وأوضح رئيس جمارك الدخيلة، أن عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر سبتمبر 2019 بلغ حوالى 1644 شهادة جمركية بقيمة حوالى مليار و767 مليون