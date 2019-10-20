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بـ53 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاقية لدعم الأسر الفقيرة

تحرير:أحمد جاد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
البرلمان
البرلمان
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019".
ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح من خلال اتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاراضى المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
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البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (4)

«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
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نائب يطالب بغلق «مقاهي الإنترنت» صباحا بسبب الدراسة

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب المقاهي، إذ تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملا إضافيا لظاهرة التسرب التعليمي مع الظروف المادية الصعبة، وعدم رغبة الأسرة وصعوبة الوصول للمدرسة والزواج المبكر، مؤكدا أن ظاهرة التسرب التعليمي أصبحت أحد أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع في الوقت الحالي، مطالبا بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية، لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن.
مجلس-النواب

نائبة: الحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق البسطاء

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت استبعاد الكثير من مستحقي الدعم، إلا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين جعله يطمئن المستحقين بأن حقهم سوف يرجع، موضحة أن تدوينة الرئيس الخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة أن الحكومة ملزمه تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.
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