بـ53 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاقية لدعم الأسر الفقيرة
تحرير:أحمد جاد
٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
البرلمان
وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019".
ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح من خلال اتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاراضى المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر
ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح من خلال اتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاراضى المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.
ووفقا للشروط المالية للاتفاق، نصت الاتفاقية على أن سعر الفائدة متغير بالشروط العادية والذى يتم حسابه مرتين سنويا ويعادل حاليا 99% للنصف الأول من عام 2019.
كما تبلغ مدة القرض، 15 عامًا وتتضمن فترة سماح 3 سنوات، وفترة السداد تصل الى 24 قسط نصف سنوي.
قال النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، إن الخلاف على أهمية الاتفاقية، ولكن التجارب السابقة تقول إننا ليس لدينا ثقة في طريق واوجه الانفاق لمثل هذه الاتفاقيات على النواحى الزراعية، مشددا على ضرورة حرص كافة المسؤولين على المصلحة العامة للبلاد.
وطالب النائب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة وجود خطة تنفيذية واضحة، للاتفاقية ومتابعة جيدة لتنفيذها، وهو ما ايده النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مطالبا الحكومة بعرضها على اللجنة لاحقا.