بـ53 مليون يورو.. البرلمان يوافق على اتفاقية لدعم الأسر الفقيرة

تحرير:أحمد جاد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

البرلمان

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُقدم من الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً تبلغ قيمته 53 مليون و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18/2/2019".

ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح من خلال اتاحة أنماط حياتية مريحة ومستدامة وقادرة على التكيف، وذلك عن طريق دعم الأسرة الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاراضى المستصلحة حديثا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر