جريمة

سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
تشكيل عصابي - أرشيفية
تشكيل عصابي - أرشيفية
تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من خمسة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت إحداها عن ضبط ثلاثة متهمين،
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خطف

أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
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«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
وقفة لشباب تلا للمطالبة بإعدام محمد راجح

إعدام راجح.. مسيرة بالمنوفية للمطالبة بالقصاص لـ«شهيد الشهامة»

نظم العشرات من شباب وسيدات مركز تلا بمحافظة المنوفية، مسيرة "بدون تصريح" أمام مقر محكمة جنايات الطفل، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل "محمود البنا" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة". وشهدت ساحة المحكمة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشرت قوات الشرطة أمام المحكمة والشوارع المحيطة بها، فضلا عن وجود تكدس المواطنين داخل المحكمة بالمئات لمتابعة القضية. وردد الشباب عدد من الهتافات المتكررة المطالبة بالقصاص من "محمد راجح"، أبرزها "إعدام راجح"، ما دفع قوات أمن المنوفية لفض المسيرة.
مدير أمن الجيزة

مديرا أمن ومباحث الجيزة يقودان حملة مكبرة بالحدائق

في واحدة من كبرى الحملات، قاد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، يرافقه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة مكبرة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال بمنطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم؛ نظرًا لأهمية المنطقة، حيث تقرب من المتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية. ونفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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الانترنت-انترنت (1)

«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.
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«عمليات المرور»: سيولة في محاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور القاهرة والجيزة الرئيسية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات، اليوم الجمعة، وهو ما سجلته غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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«اركب إحنا بوليس».. دورية توقع عصابة الشرطة المزيفة

3 عاطلين يعانون ويلات البطالة والفقر، جمعتهم جلسة ودية مع فرد أمن إداري وسائق، بحثوا خلالها تردي أوضاعهم المالية، واقترح أحدهم استغلال عددهم في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة، واتخذوا منطقة البساتين مسرحا لنشاطهم الإجرامي، إلا أن دورية أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين تمكنت من ضبطهم لدى ملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة المعراج العلوى بالمعادى الجديدة بدائرة القسم، وذلك في أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".
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