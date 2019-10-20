سر بلاغ كشف عصابة الشرطة المزيفة في الإسماعيلية

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

تفاصيل مهمة حملتها أوراق التحقيق في سقوط عناصر تشكيل عصابى سرقوا مبالغ مالية من سائقين منتحلين صفة رجال شرطة بالإسماعيلية، حيث تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من سائقين مقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة أنه فى أثناء قيادتهما سيارتي نقل، وسيرهما بناحية تل دفنة بدائرة المركز فى طريقهما إلى إحدى مزارع الدواجن، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص المجهولين، يستقلون سيارة نقل، بحوزة أحدهم سلاح نارى، باستيقافهما بادعاء أنهم من رجال الشرطة، وتفتيشهما والاستيلاء على 96 ألف جنيه وهاتفيهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من خمسة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت إحداها عن ضبط ثلاثة متهمين،

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من خمسة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت إحداها عن ضبط ثلاثة متهمين، وأقر أحد المتهمين بسابقة تكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات بأسلوب انتحال الصفة، وقيامه وباقى أفراد التشكيل بالتوجه إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة نصف نقل "ماركة شيفروليه بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهم سلاح نارى، واستيقاف السيارتين قيادة المبلغين، والاستيلاء على مبالغ مالية والهرب، وتم بإرشاد المتهمين العثور على (مبلغ 30 ألف جنيه - بندقية آلية - 6 طلقات - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - هواتف محمولة).





