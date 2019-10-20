رياضة

الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".
وأضاف: "لم تكن المشكلة في اللاعبين، وعلى كل شخص أن يلعب بشكل جيد حين يحصل على الفرصة، ويمكن للجمهور إبداء رأيه في التشكيلة، لكنه قراري، المشكلة أنه يتعين علينا اللعب كل 3 أيام ونحن في حالة جيدة، وهذه هي الصعوبة، يجب أن نملك الاستمرارية". وتابع: "لن أقول إني قلق، لا أحب هذه الكلمة، لكن إذا أردنا الفوز
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إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.
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روني ينهي موسمه بخماسية مذلة في الدوري الأمريكي

تعرض النجم الإنجليزي واين روني إلى خيبة أمل كبيرة، بعد خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام تورنتو أمس السبت، بنتيجة 5-1، وبعد وقت إضافي في الأدوار الإقصائية يختتم قائد إنجلترا السابق محطة خارجية في مسيرته الحافلة، وجاءت نهاية روني بشكل يتناقض مع الصخب عند استقبال انضمامه للدوري الأمريكي العام الماضي، إذ انضم الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد كأحد أشهر الأسماء بالمسابقة بعد مواطنه ديفيد بيكهام، لكن في مسيرة شهدت العديد من الألقاب فإن فترة روني في الدوري الأمريكي لا تعد أكثر من مجرد محطة فلم يحقق اللاعب إنجازًا خلال وجوده على مدار عامين تقريبا.
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الكشف عن المرشحين للكرة الذهبية غدًا

أشارت مجلة «فرانس فوتبول» إلى عزمها الإعلان عن المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام (2019)، مساء غدٍ الإثنين، إذ من المنتظر أن تعلن عن أسماء 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة إلى جانب الإعلان عن 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي ستمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا، كما سيتم الإعلان غدًا عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى في العالم، وسيكون الإعلان عن الفائزين بجوائز "فرانس فوتبول" خلال حفل يتم تنظيمه يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
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ريال مايوركا

ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويمنح برشلونة الصدارة

سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى أقيمت على ملعب ليبروستار (معقل ريال مايوركا)، وسجل هدف المباراة الوحيد لاجو جونيور لصالح مايوركا فى الدقيقة السابعة. وبهذا الفوز يحتل المركز الثانى برصيد 18 نقطة ويمنح غريمه برشلونة الصدارة والذى يملك فى رصيده 18 نقطة، بينما يصل مايوركا لنقطته الـعاشرة فى المركز الربع عشر من جدول الليجا.
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برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.
هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
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