الحزن يخيم على زيدان بعد السقوط أمام مايوركا

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

زين الدين زيدان

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه الشديد عقب خسارة فريقه ريال مدريد أمس السبت، أمام ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدا، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء، في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور معقدة، افتقدنا كل شيء، علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب".

وأضاف: "لم تكن المشكلة في اللاعبين، وعلى كل شخص أن يلعب بشكل جيد حين يحصل على الفرصة، ويمكن للجمهور إبداء رأيه في التشكيلة، لكنه قراري، المشكلة أنه يتعين علينا اللعب كل 3 أيام ونحن في حالة جيدة، وهذه هي الصعوبة، يجب أن نملك الاستمرارية". وتابع: "لن أقول إني قلق، لا أحب هذه الكلمة، لكن إذا أردنا الفوز

وأضاف: "لم تكن المشكلة في اللاعبين، وعلى كل شخص أن يلعب بشكل جيد حين يحصل على الفرصة، ويمكن للجمهور إبداء رأيه في التشكيلة، لكنه قراري، المشكلة أنه يتعين علينا اللعب كل 3 أيام ونحن في حالة جيدة، وهذه هي الصعوبة، يجب أن نملك الاستمرارية".



وتابع: "لن أقول إني قلق، لا أحب هذه الكلمة، لكن إذا أردنا الفوز بشيء هذا الموسم فعلينا التمتع بالاستمرارية. الإصابات ليست عذرًا، لدينا عناصر مميزة غير مصابة، عندما يحصلون على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لهم".



واختتم: "كما هو الحال دائمًا، لقد أخطأنا، ولم نقدم الأداء الذي أردناه، وكانت مباراة معقدة في الشوط الأول، قدمنا 20 دقيقة جيدة في النهاية، لا يمكننا أن نتفاجأ بأداء فريق في ملعبه، وكان الأمر معروفا، فوجئنا في 8 دقائق بتسجيلهم الهدف الأول، ثم عادوا إلى الدفاع ونحن لم نجد الحل".