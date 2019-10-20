إهدار المال العام بمستشفيات الحكومة في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

مجلس النواب

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إهدار المال العام في المستشفيات الحكومية في فترة قصيرة مثل تهالك مبنى مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء. وقال حسان خلال اجتماع اللجنة، إنه تم إرسال لجنة لمعاينة المبنى والتي أثبتت تهالكها، وأصدرت قرارا بترميم المبنى أو إزالته مما يعتبر إهدار للمال العام. وأضاف حسان، أن مستشفى الحميات أيضا بطور سيناء هي الأخرى صدر لها قرار إزالة منذ فترة، وأن هذا المبنى لم يعمل سوى أكثر من عامين وتم إغلاقها منذ سنوات.

وأوضح النائب، أن مبنى سكن الأطباء خلف مستشفى الطور العام آيل للسقوط ويحتاج هو الآخر للإحلال والتجديد أو إزالته، مؤكدا أن إهمال المبنى دون التدخل السريع في إعادة ترميمه قد يسبب كارثة بأي لحظة.وتابع: "مبنى المعمل المشترك الدي صدر له قرار بازالته منذ عامين وما زال العمل به حتى تاريخه، ونطالببسرعة تشكيل