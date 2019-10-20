حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 21 32شبين الكوم 21 32طنطا 21 28دمنهور 20 27الإسكندرية 21 27بلطيم 21 27مطروح 20 25 السلوم 20 24 سيوة 20 30بورسعيد

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الاسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

رأس سدر 22 31

نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32



