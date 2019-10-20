«إحنا بتوع النت».. سقوط عصابة للنصب على المواطنين

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

الإنترنت

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توصيل خدمات الإنترنت، بعدما تبلّغ لإدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من مهندس مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، تضرره من مستخدمي أرقام (محددة) للاتصال به وانتحال صفة موظفين بالشركة المصرية للاتصالات وتقديم عرض وهمي بتركيب خدمات الإنترنت، والاستيلاء منه على مبلغ مالي نحو 500 جنيه نظير ذلك.

وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريقَ بحث جنائيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة أول وثانٍ شبرا الخيمة. عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف المتهمين وضبطهم، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا