الشوكولاتة.. تقلل من تعرض المرأة الحامل للتسمم

تقول العديد من الدراسات إن النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة كل يوم خلال الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل؛ لذلك يجب تناول كميات كافية من الشوكولاتة في فترة الحمل
توصل الخبراء إلى أنه توجد بعض الأطعمة المسببة للسعادة؛ على سبيل المثال، توجد العديد من الدراسات التي توضح أن الشوكولاتة والبيتزا من أكثر الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة، وليس للبالغين فقط، بل للنساء الحوامل أيضًا، حيث تساعد الشوكولاتة في نمو طفل سعيد، فجميعنا نعلم أنه يشعر بكل شيء داخل رحم أمه، كما أنها تقلل من فرص الإجهاض، وتخفض من معدلات التوتر والقلق بشكل كبير؛ لذا يُنصح بتناول كمية معقولة من الشوكولاتة فى أثناء فترة الحمل من أجل طفل سعيد، نقلًا عن "times of india".
في فترة الحمل، تحدث العديد من التغيرات الهرمونية التى تجعل المرأة الحامل تتوق لأي شيء، بدايةً من شريحة جبنة إلى الشوكولاتة، خاصة في منتصف الليل، وتذكري دائمًا أنكِ لستِ وحدك من تحصلين على الطعام، حيث يوجد بداخلك كائن صغير، يريد الحصول على أكبر قدر من الطعام. وعلى الجانب الآخر، طبيعة النساء تميل دائمًا
في فترة الحمل، تحدث العديد من التغيرات الهرمونية التى تجعل المرأة الحامل تتوق لأي شيء، بدايةً من شريحة جبنة إلى الشوكولاتة، خاصة في منتصف الليل، وتذكري دائمًا أنكِ لستِ وحدك من تحصلين على الطعام، حيث يوجد بداخلك كائن صغير، يريد الحصول على أكبر قدر من الطعام. وعلى الجانب الآخر، طبيعة النساء تميل دائمًا إلى تناول الشوكولاتة بمختلف أنواعها، خاصة النساء الحوامل، لذلك ينصح دائمًا بتناول كمية معقولة منها فى أثناء هذه الفترة.
تناول الشوكولاتة خلال الحمل
وفقا للدراسات، فإن تناول الشوكولاتة فى أثناء الحمل يمكن أن يجعل الأم والطفل بصحة جيدة من خلال الحد من مخاطر تسمم الحمل وتحسين وظيفة المشيمة، ولكن هذا ليس صحيحًا، فهناك أسباب أخرى تجعل تناول الشوكولاتة فى أثناء الحمل أمرًا لا يشعرك بالذنب عند التفكير في زيادة الوزن، وفى ما يلي بعض الفوائد المهمة لتناول الشوكولاتة فى أثناء فترة الحمل:
1- طفل أكثر سعادة
وفقا لدراسة أجريت في فنلندا، فإن النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة خلال فترة الحمل أنجبن أطفالا أكثر حيوية وسعادة.
2- تساعد في إدارة الإجهاد
نظرا لأنه تحدث تغيرات عديدة في الهرمونات بشكل كبير خلال هذه الأشهر التسعة، يقول الباحثون إن الشوكولاتة يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر لديك، فقد وجدت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا يقلل من مستويات التوتر بشكل كبير.
3- تقليل فرص الإجهاض
رغم عدم وجود علاج واحد يمكنك اتباعه لمنع الإجهاض، تبين من خلال بعض الدراسات أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن الشوكولاتة يوميا لديهن فرص أقل للإصابة بالإجهاض بنسبة 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية
4- تساعد في الحفاظ على وزنك
يمكن أن تساعد قطعة من الشوكولاتة في الحفاظ على وزنك بشكل كبير، لذا ينصح دائمًا بتناول الشوكولاتة الداكنة للحفاظ على وزن صحي وخفض مستويات الكوليسترول.
الزنجبيل مفيد.. لكن له الكثير من الآثار الجانبية
5- انخفاض فرص تسمم الحمل
ذكرت إحدى الدراسات الحديثة أن تناول الشوكولاتة يوميا يمكن أن يقلل من خطر تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم)، الذي يمكن أن يسبب الولادة المبكرة والتشنجات والجلطة وحتى الموت؛ لذا أوضحت العديد من الدراسات أن استهلاك الشوكولاتة يقلل من خطر تسمم الحمل بنسبة 50%.
لا ترمِ بقايا ما تتناوله.. بذر البطيخ غني بالبروتين
6- نمو أفضل للجنين
تقول العديد من الدراسات إن النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة كل يوم فى أثناء الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل، لذلك يجب تناول كميات كافية من الشوكولاتة فى أثناء فترة الحمل، فبجانب كل هذه الفوائد، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنسيوم والنحاس والمنجنيز والألياف والفوسفور والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى أنها تحسن بشكل كبير من قدرات المخ، وتساعد على تحسين الذاكرة والقدرات العقلية.
تزيل السموم| أضف الأطعمة القلوية إلى نظامك الغذائي