الشوكولاتة.. تقلل من تعرض المرأة الحامل للتسمم

تقول العديد من الدراسات إن النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة كل يوم خلال الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل؛ لذلك يجب تناول كميات كافية من الشوكولاتة في فترة الحمل

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

المرأة الحامل

توصل الخبراء إلى أنه توجد بعض الأطعمة المسببة للسعادة؛ على سبيل المثال، توجد العديد من الدراسات التي توضح أن الشوكولاتة والبيتزا من أكثر الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة، وليس للبالغين فقط، بل للنساء الحوامل أيضًا، حيث تساعد الشوكولاتة في نمو طفل سعيد، فجميعنا نعلم أنه يشعر بكل شيء داخل رحم أمه، كما أنها تقلل من فرص الإجهاض، وتخفض من معدلات التوتر والقلق بشكل كبير؛ لذا يُنصح بتناول كمية معقولة من الشوكولاتة فى أثناء فترة الحمل من أجل طفل سعيد، نقلًا عن "times of india".

في فترة الحمل، تحدث العديد من التغيرات الهرمونية التى تجعل المرأة الحامل تتوق لأي شيء، بدايةً من شريحة جبنة إلى الشوكولاتة، خاصة في منتصف الليل، وتذكري دائمًا أنكِ لستِ وحدك من تحصلين على الطعام، حيث يوجد بداخلك كائن صغير، يريد الحصول على أكبر قدر من الطعام. وعلى الجانب الآخر، طبيعة النساء تميل دائمًا