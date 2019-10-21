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الشوكولاتة.. تقلل من تعرض المرأة الحامل للتسمم

تقول العديد من الدراسات إن النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة كل يوم خلال الحمل لديهن نمو مشيمي وجنيني أفضل؛ لذلك يجب تناول كميات كافية من الشوكولاتة في فترة الحمل
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
المرأة الحامل
المرأة الحامل
توصل الخبراء إلى أنه توجد بعض الأطعمة المسببة للسعادة؛ على سبيل المثال، توجد العديد من الدراسات التي توضح أن الشوكولاتة والبيتزا من أكثر الأطعمة التي تزيد من هرمون السعادة، وليس للبالغين فقط، بل للنساء الحوامل أيضًا، حيث تساعد الشوكولاتة في نمو طفل سعيد، فجميعنا نعلم أنه يشعر بكل شيء داخل رحم أمه، كما أنها تقلل من فرص الإجهاض، وتخفض من معدلات التوتر والقلق بشكل كبير؛ لذا يُنصح بتناول كمية معقولة من الشوكولاتة فى أثناء فترة الحمل من أجل طفل سعيد، نقلًا عن "times of india".
في فترة الحمل، تحدث العديد من التغيرات الهرمونية التى تجعل المرأة الحامل تتوق لأي شيء، بدايةً من شريحة جبنة إلى الشوكولاتة، خاصة في منتصف الليل، وتذكري دائمًا أنكِ لستِ وحدك من تحصلين على الطعام، حيث يوجد بداخلك كائن صغير، يريد الحصول على أكبر قدر من الطعام. وعلى الجانب الآخر، طبيعة النساء تميل دائمًا
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علاج -الصداع

لماذا قد يكون علاج الصداع النصفي الجديد «طفرة»؟

الصداع النصفي من الأمراض المزمنة التي تصيب الأشخاص من وقت لآخر، حيث تشعر بألم شديد في الرأس ولا تستطيع الجلوس في ضوضاء، كما أنك لا تتحمل كلمة من شخص آخر، وعلى الرغم من وجود علاجات له، فإن العقار الجديد قد يساعد بشكل كبير. وافقت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) مؤخرًا على دواء Lasmiditan، الذي يباع تحت الاسم التجاري Reyvow لعلاج الصداع النصفي الحاد، ولكن الغرض من هذا العلاج ليس منع الصداع النصفي، وإنما يعالج الصداع النصفي المصاحب بالأورة أو بدونها، وهي ظاهرة حسية شائعة أو اضطراب بصري يحدث خلال هذه الحالة.
متلازمة-القولون العصبي

للتخلص من البواسير المؤلمة.. تناول هذه الأطعمة

من أصعب المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان هى الشعور بألم دون معرفة الأسباب؛ فعلى سبيل المثال، البواسير تعد من أكثر الأشياء المؤلمة، فهي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية، وإذا لم يتم علاجها على الفور، تتضخم أو تلتهب. وترجع هذه الحالة إلى الإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن، إضافة إلى الوزن الزائد والسمنة، كما أن الحمل من المحتمل أن يؤدي إلى وجود بواسير تنتج عنها حكة أو تهيج، وللتخلص منها عليك تناول أطعمة محددة. وذلك نقلًا عن "health line".
لو-دخلت-الأربعين-احترس-من-هذه-الأطعمة!

«تجنب هاتفك».. عادات صحية عليك ممارستها بعد الأربعين

هناك الكثير من العادات والروتين المختلف من شخص لآخر، يمكن الاستمرار عليها لفترة طويلة من الوقت، ولكن بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأربعينات من العمر، قد يبدو الأمر كما لو أنك عالق في طرقك، وغالبا ما تكون لديك عادات جيدة وأخرى سيئة تمارسها منذ سنوات. عندما تحين سن الأربعين، فهذا الوقت يخضع فيه جسمك واهتماماتك ومسؤولياتك لتغييرات كبيرة، وهذا ما يجب على عاداتك أيضا؛ ولهذا هناك عادات قد ترغب في جعلها جزءا من حياتك اليومية. وذلك وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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