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وزير الري: نصل 170 مليون نسمة في 2050.. وننتظر فيضان أكتوبر

تحرير:التحرير ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
وزير الري
وزير الري
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأن لدينا مشكلات في نوعية المياه وتغير المناخ. جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الحالي. وقال وزير الري إن النيل في يوليو الماضي كان هناك تدفق للمياه، كما أن هناك فيضانا هذا الشهر بشكل غزير ووفير، مؤكدا أهمية أن نحسن من إنتاجياتنا للمياه والوصول لحوكمة سليمة لتتعامل مع هذه التحديات.
وأضاف: "لدينا التعديد من التحديات وتوقعنا زيادة السكان عام 2050 إلى 170 مليون وهذا ليس في بلدنا فقط ولكن في البلدان المجاورة فيجب إيجاد تنمية منسقة".وأوضح الوزير، أن تغير المناخ وإغراق الدلتا كلها تحديات نواجهها للحفاظ على منطقة الدلتا فنقوم بأعمال حماية في منطقة الدلتا فلدينا نقصا في المياه وهذا النقص
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.
علي-عبدالعال (3)

البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.
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«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.
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محمد-عبد-العاطى

وزير الري يطرح آخر المستجدات حول أزمة سد النهضة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، التعاون الثنائي مع كافة الدول وتبادل الخبرات في مجال المياه، فضلًا عن طرح آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والمقترحات المصرية فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد وخاصة أثناء فترات الجفاف، بما يحقق صالح جميع الأطراف. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "قمة بودابيست" للمياه، والذي يعقد في العاصمة المجرية "بودابيست" خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت النسخة الثالثة من القمة مشاركة ما يقرب من 2000 من كبار المسؤولين المعنيين.
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الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا تساهم في حل قضية «سد النهضة»

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
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باحث دولي: أزمة سد النهضة بدأت منذ عهد محمد علي باشا

قال الدكتور وائل الشهاوي، الباحث المتخصص في الشئون الدولية، إن إثيوبيا عندما شعرت بعدم وجود نظام سياسي قوي في مصر أثناء ثورة 2011، قامت بالشروع في بناء سد النهضة، واستغلت الفوضى في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقررت بناء سد النهضة رسميًا. وأضاف الشهاوي خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أزمة سد النهضة تاريخية، وبدأت منذ عهد محمد علي باشا، لافتَا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض.
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الإبراشي: «الإخوان أخر ناس تتكلم عن سد النهضة» (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يحق لتنظيم الإخوان وجماعته الإرهابية، أن يتحدثوا عن أزمة سد النهضة، نظرًا لأنهم أصحاب أغبى إجتماع في التاريخ، والذي تم بين الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من السياسين على الهواء مباشرة حينها، مضيفًا خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «أون إي»، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، يصطاد في الماء العكر بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، موضحًا أنه بعد تلقي تنظيم الإخوان عدد من الصفعات المتتالية، أطلقوا شائعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تخلى عن حقوق مصر في المياه حتى تعود لإفريقيا مرة أخرى.
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