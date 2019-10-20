وزير الري: نصل 170 مليون نسمة في 2050.. وننتظر فيضان أكتوبر

تحرير:التحرير ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

وزير الري

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأن لدينا مشكلات في نوعية المياه وتغير المناخ. جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الحالي. وقال وزير الري إن النيل في يوليو الماضي كان هناك تدفق للمياه، كما أن هناك فيضانا هذا الشهر بشكل غزير ووفير، مؤكدا أهمية أن نحسن من إنتاجياتنا للمياه والوصول لحوكمة سليمة لتتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف: "لدينا التعديد من التحديات وتوقعنا زيادة السكان عام 2050 إلى 170 مليون وهذا ليس في بلدنا فقط ولكن في البلدان المجاورة فيجب إيجاد تنمية منسقة".وأوضح الوزير، أن تغير المناخ وإغراق الدلتا كلها تحديات نواجهها للحفاظ على منطقة الدلتا فنقوم بأعمال حماية في منطقة الدلتا فلدينا نقصا في المياه وهذا النقص