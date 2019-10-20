عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

بدا موقف الاتحاد الأوروبي متحفظا على الجلسة التي شهدها البرلمان البريطاني بشأن اتفاق الخروج، الذي طرحه رئيس الحكومة بوريس جونسون خلال الأيام القليلة الماضية
دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة.
وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
وافق مجلس العموم، الذي اجتمع يوم السبت في جلسة استثنائية، على تعديل يجبر حكومة رئيس الوزراء على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وهو آخر موعد تم تحديده لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها على دراية تامة بالتعديل الذي تم إقراره في البرلمان
وافق مجلس العموم، الذي اجتمع يوم السبت في جلسة استثنائية، على تعديل يجبر حكومة رئيس الوزراء على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وهو آخر موعد تم تحديده لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها على دراية تامة بالتعديل الذي تم إقراره في البرلمان البريطاني، والذي يدعو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى طلب تمديد الفترة المتاحة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الأمر متروك للندن للإبلاغ عن الخطوات التالية.
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وقالت مينا أندريفا، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، عبر موقع "تويتر"، مساء أمس السبت: "تحيط المفوضية الأوروبية بالتصويت في البرلمان البريطاني، ما يعني أن اتفاقية الخروج على هذا النحو لن يتم التصويت عليها اليوم".
وفي نفس التعليق، أضافت المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، أن الأمر متروك لحكومة المملكة المتحدة لإبلاغ بروكسل "بالخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".
ومن جانبه، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوريس جونسون عبر الهاتف، وطلب منه توضيح موقف بلاده تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن خسر جونسون تصويتا في البرلمان.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "أجرى ماكرون محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني وشاركه رأيه بالحاجة إلى توضيح سريع"، مشيرًا إلى أن ماكرون كان حريصا على تأكيد أن "التأخير لن يكون في مصلحة أحد".
تمت الموافقة على المبادرة التي طرحها النائب المستقل أوليفر ليتوين، الذي كان ينتمي لحزب المحافظين في السابق، بأغلبية 322 صوتا مقابل 306 ضدها.
ويدعو اقتراح ليتوين إلى تأجيل التصديق النهائي على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن تتم الموافقة على التشريع لتنفيذه، ما يجبر جونسون على طلب التأجيل إلى ما بعد نهاية شهر أكتوبر.
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وجاء نص الاتفاق الجديد لبوريس جونسون مشابهًا إلى حد كبير للنسخة التي تم التفاوض عليها من قبَل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والتي رفض البرلمان البريطاني التصديق عليها ثلاث مرات.
وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، عبر موقع "تويتر" إنه "يجب عليه الآن أن يطيع القانون" ويعطي الشعب الكلمة الأخيرة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كوربين أن "اتفاق بوريس جونسون يخاطر بإثارة القلق حول الحقوق والأمن، حيث يعرض سلامة الغذاء للخطر، وخفض المعايير البيئية وحقوق العمال، وفتح خدمات الصحة الوطنية الخاصة بنا للاستحواذ من قبل الشركات الأمريكية".
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وفي سياق متصل، احتفل الوزير الأول الأسكتلندي نيكولا ستورجيون بنتيجة التصويت، واصفًا ذلك بهزيمة جديدة لبوريس جونسون، الذي بدا مفتقرا إلى التأييد السياسي داخل مجلس النواب في بلاده، حسب رأيه.
وبهذا الموقف، بدا الاتحاد الأوروبي متحفظًا على النتائج التي وصلت إليها بريطانيا للمرة الرابعة بشأن اتفاق الخروج.