التكنولوجيا جزء من حياة طفلك.. ما تأثيرها السلبي؟

هناك العديد من الأبحاث التي كانت تهدف إلى فهم تأثيرات إشعاع الهاتف على الأطفال، ولأن الأطفال يمرون بالتغيرات في مراحل النمو، فإن تأثيرات الإشعاع المتنقل قد تكون مختلفة

تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال، حتى أنك تعتقد أنهم ولدوا وتلك الهواتف بأيديهم، وبالرغم من أنها قد تكون مصدر إلهاء حيث يحملون عليها الألعاب المختلفة، ويتحدثون إلى أصدقائهم، لكنهم قد يستخدمونها في الدراسة، ولكن هذا لا يعني أن فائدتها تطغى على آثارها السلبية التي عليك معرفتها، كما أنه من المفترض أن يكون هناك حد ادنى وأقصى لعدد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام الهاتف. وربما تكون الهواتف المحمولة وسيلة سهلة للآباء والأمهات لإبقاؤ أطفالهم مشغولين، لكن الآثار السلبية تفوق هذا الهدف، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرزها..

1- ظهور الأورام هناك العديد من الأبحاث التي كانت تهدف إلى فهم تأثيرات إشعاع الهاتف على الأطفال، ولأن الأطفال يمرون بالتغيرات في مراحل النمو، فإن تأثيرات الإشعاع المتنقل قد تكون مختلفة عليهم. أظهر الأطفال الذين لديهم ميل إلى استخدام الهواتف لفترات طويلة، وإبقائهم بالقرب من آذانهم، فرصة أكبر لتطوير

1- ظهور الأورام



هناك العديد من الأبحاث التي كانت تهدف إلى فهم تأثيرات إشعاع الهاتف على الأطفال، ولأن الأطفال يمرون بالتغيرات في مراحل النمو، فإن تأثيرات الإشعاع المتنقل قد تكون مختلفة عليهم.

أظهر الأطفال الذين لديهم ميل إلى استخدام الهواتف لفترات طويلة، وإبقائهم بالقرب من آذانهم، فرصة أكبر لتطوير أورام غير خبيثة، وخاصة في مناطق الأذن والدماغ، وذلك لأن العظام والأنسجة والبطانات الواقية للأعضاء مثل الدماغ، لا تزال رقيقة للغاية في الأطفال.

يمكن أن يكون للإشعاع آثار غريبة على جسم الإنسان، ما يؤثر في بعض الأحيان بشكل مباشر على الجهاز العصبي، كما صنفت منظمة الصحة العالمية ذلك على أنه "مادة مسرطنة محتملة" وهو ينطوي على خطر محتمل للإصابة بالسرطان.

2- اضطراب نشاط الدماغ



تعمل الهواتف على الموجات الكهرومغناطيسية لجميع أشكال الاتصالات، كما لدى الدماغ نبضات كهربائية خاصة به ويتم الاتصال في الشبكة العصبية.

في الأطفال، يمكن بسهولة اختراق موجات الهاتف مباشرة إلى الأجزاء الداخلية من الدماغ، حيث لا يوجد لديهم درع قوي، كما أظهرت الأبحاث أنه بمجرد التحدث على الهاتف لمدة دقيقتين، يمكن تغيير النشاط الكهربائي داخل دماغ الطفل، لذا قد يتسبب هذا النشاط الخاطئ في حدوث تغييرات في أنماط المزاج والتوجهات السلوكية، وربما يواجه الأطفال مشكلة في تعلم أشياء جديدة أو التركيز بشكل صحيح.

3- عدم القدرة على التحصيل الدراسي



يحمل العديد من الأطفال هواتف معهم إلى مدارسهم، وبالتالي تزداد الدردشة مع الأصدقاء أو ممارسة الألعاب في أثناء فترات الراحة المدرسية، أو حتى في الفصل ما يؤدي إلى فقدان انتباههم والدروس المهمة، وبالتالي يصبحوا غير مدركين للمواد والامتحانات.

4- الفشل الدراسي



لا تعمل الهواتف الذكية على صرف انتباه الأطفال عن الدراسات فحسب، بل قد تكون أداة سوء التصرف للحصول على نتائج جيدة في الامتحانات، حيث تم على نطاق واسع في المدارس المختلفة استخدام الآلة الحاسبة المدمجة في الاختبارات التي لا يُسمح بها، أو تخزين الصور أو المعلومات المرجعية للغش في الامتحان، أو حتى تبادل الإجابات مع الطلاب الآخرين عبر الدردشة أثناء الامتحان، ومثل هذا السلوك لا يؤثر فقط على الأداء الأكاديمي، ولكنه يؤدي إلى مشكلة شخصية.

5- اضطراب النوم



قد يظل الأطفال مستيقظين للحديث مع الأصدقاء أو ممارسة الألعاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسبب التعب والقلق على مدى فترة من الزمن، كما يعرقل قلة النوم الحياة الدراسية، حيث يشعر الأطفال بالنعاس وعدم القدرة على التركيز.

6- المشكلات الصحية



يجلس الأطفال لفترات طويلة على الهواتف في وقت الفراغ، وبالتالي لا يمارسون النشاط البدني اللازم أو الحصول على الهواء النقي، وكل هذه الأمور تعرضهم لخطر السمنة وحالات صحية يمكن أن تتطور فيما بعد إلى أمراض ضارة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

7- الضرر العقلي



قد يكون الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي على اتصال مع مجرمي الإنترنت الذين يضايقونهم، لكن قد يعترف العديد من الأطفال الذين تعرضوا للخداع عبر الإنترنت بتجربتهم فقط في وقت متأخر من حياتهم، عندما يكون الضرر العقلي قد حدث بالفعل، كما قد تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحفيز الاكتئاب والقلق عندما لا يُعطى الأطفال الاهتمام عبر الإنترنت الذي يتوقعونه.

عدد الساعات التي يحتاجها طفلك للجلوس أمام الهواتف

لسنوات، أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بما لا يزيد عن ساعتين من وقت الشاشة للأطفال والمراهقين، وعدم إتاحة أي وقت للأطفال اقل من سنتين، ولكن قاموا الآن بتحديث إرشاداتهم لتعكس حقائق العالم الرقمي الحالي.

نظرا لأن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسي من الحياة، فمن المستحيل فرض قيود صارمة لمدة ساعتين يوميا على الأطفال في سن المدرسة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التكنولوجيا عنصرا قيما في التعلم، حيث يصل الأطفال إلى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في المدرسة ويستخدمون أجهزة الكمبيوتر في أداء واجباتهم المدرسية، ومن ناحية أخرى، هناك أطفال يعتمدون على أجهزتهم بشكل رئيسي في اللعب ومشاهدة الكرتون، على أنها وسائل ترفيه.

على الرغم انه يتم تشجيع أولياء الأمور على اعتدال أطفالهم في الجلوس أمام الهواتف الذكية، ولكن لا توجد توصية صارمة حول عدد الساعات التي يجب السماح للأطفال باستخدام الأجهزة الرقمية.

ووفقا للإرشادات الجديدة، لن تحتاج بالضرورة إلى وضع قيود صارمة على الوقت الذي يستخدم فيه أطفالك أجهزتهم الرقمية، ولكن يجب عليك فحص الصورة الكبيرة والدور الذي تلعبه الإلكترونيات في حياة الجميع.

كما عليك فحض عادات أطفالك، كمشاهدتهم التليفزيون قبل الذهاب إلى السرير، أو استخدام الهواتف الذكية في السيارة.

وفي النهاية، قد ترغب في وضع بعض القواعد الجديدة للعائلة بأكملها، مثل "لا توجد إلكترونيات أثناء تناولنا العشاء" أو "لا إلكترونيات يوم السبت"، حيث يمكن أن تساعد هذه الأنواع من القواعد في ضمان قيام الجميع بإنشاء علاقة صحية مع أجهزتهم الإلكترونية.