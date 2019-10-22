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التكنولوجيا جزء من حياة طفلك.. ما تأثيرها السلبي؟

هناك العديد من الأبحاث التي كانت تهدف إلى فهم تأثيرات إشعاع الهاتف على الأطفال، ولأن الأطفال يمرون بالتغيرات في مراحل النمو، فإن تأثيرات الإشعاع المتنقل قد تكون مختلفة
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
تأثير التكنولوجيا على الأطفال
تأثير التكنولوجيا على الأطفال
أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال، حتى أنك تعتقد أنهم ولدوا وتلك الهواتف بأيديهم، وبالرغم من أنها قد تكون مصدر إلهاء حيث يحملون عليها الألعاب المختلفة، ويتحدثون إلى أصدقائهم، لكنهم قد يستخدمونها في الدراسة، ولكن هذا لا يعني أن فائدتها تطغى على آثارها السلبية التي عليك معرفتها، كما أنه من المفترض أن يكون هناك حد ادنى وأقصى لعدد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام الهاتف. وربما تكون الهواتف المحمولة وسيلة سهلة للآباء والأمهات لإبقاؤ أطفالهم مشغولين، لكن الآثار السلبية تفوق هذا الهدف، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرزها..
1- ظهور الأورام  هناك العديد من الأبحاث التي كانت تهدف إلى فهم تأثيرات إشعاع الهاتف على الأطفال، ولأن الأطفال يمرون بالتغيرات في مراحل النمو، فإن تأثيرات الإشعاع المتنقل قد تكون مختلفة عليهم. أظهر الأطفال الذين لديهم ميل إلى استخدام الهواتف لفترات طويلة، وإبقائهم بالقرب من آذانهم، فرصة أكبر لتطوير
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المواساة

بعبارات حكيمة.. كيف تواسي زوجين فقدا طفلهما؟

من أصعب الأشياء التي قد يواجهها الزوجان هي فقدان طفلهما سواء بعد ولادته مباشرة أو بعد قضائه وقتا معهما، وهذا الأمر لا يدركه سوى المتعرضين له، فالكلمات لن تواسي بالقدر الكافي، والمواساة والتصرفات التي تساعد على تخطي المرحلة قد تساعد، ولكن ليس بالقدر الكافي. من المهم وضع نفسك مكان الشخص الذي أصابه الابتلاء، كما أنه من الضروري معرفة حجم الوقف الذي يمر به حتى تستطيع مساعدته على تخطي المرحلة بكل الوسائل، وقد يحدث فقدان الطفل عن طريق الإجهاض، أو ولادة جنين ميت، وحتى الحمل خارج الرحم.
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لا تعطه الهاتف.. كيف تهدئ من غضب طفلك؟

يشعر الأطفال بالغضب دائمًا من أشياء بسيطة، وذلك لأنهم يتعاملون بفطرتهم دائمًا، ولكن هذا لا يعني أن تستجيب لهم، لأنه توجد العديد من الأشياء التي تسبب لهم الضرر، على سبيل المثال يقوم بعض الآباء بإعطاء الهاتف المحمول لأطفالهم، عندما يبكون ويصرخون بصوتٍ عالٍ، وتعد هذه الأساليب خاطئة بشكل كبير، لذا يجب اتباع طرق تربوية للتعامل مع الغضب بشكل صحيح، مثل ممارسة الأنشطة أو تعليم الطفل مهارات جديدة، ولا تنسَ استخدام العطف واللين معهم دائمًا، وذلك نقلا عن "timesofindia".
الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

«الجماعي واللفظي».. أشكال التنمر بين طلاب المدارس

التنمر أصبح وسيلة منتشرة بين الكبار والصغار بشكل كبير، وعلى الرغم من وجوده منذ وقت طويل، فإن عدد الحالات التي تعرضت للتنمر فاق كل التوقعات. غالبا ما يتوقع الأشخاص أن التنمر يقتصر على التنمر البدني وابتكار أسماء غير لائقة، لكنه في الحقيقة له أشكال أخرى وأغلبها منتشر في المدارس. وآخر القضايا التي أثارت جدلا ما حدث للطفلة روان، عندما سخرت منها والدة طفلة أخرى في المدرسة بكلمات قاسية لا تعرف معنى الرحمة، لأن والدها حارس عقار، ما أدى إلى إصابة الطفلة بالتهاب "العصب السابع"؛ لذا من المهم معرفة أشكال التنمر وفقا لما ذكره موقع "Very well Family".
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5 حيل تساعدك في الحصول على حواجب مثالية

وضع المكياج ليس سهلا كما تعتقد كل فتاة، حيث يحتاج إلى خطوات واستخدام المنتجات الصحيحة التي تليق ببشرتك، وخاصة أن كل نوع يحمل درجات مختلفة، ومن أكثر الأجزاء التي تظهر شكلك الحاجبان، ولهذا سيكون عليك العناية بهما بطريقة صحيحة، سواء من خلال مشاهدة فيديوهات لخبيرة التجميل أو التعلم من أقاربك حتى تصبحي كالمحترفات. وكشفت خبيرة بارزة في الحواجب عن 5 نصائح خالية من الصعوبة يجب على كل امرأة معرفتها، حيث قالت هانا موتزي، إن تحديد حواجبك بالشكل الذي يناسبك يجعلك تبدين بشكل أصغر سنا.
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لشراء المكياج من الإنترنت مخاطر.. احذري منها

تهتم جميع النساء بمستحضرات التجميل، ولأن التسويق عبر الإنترنت أصبح مغريا للغاية، فإن بيع المكياج أصبح رائجا، وبالفعل تشتري العديد من النساء مستحضرات التجميل أونلاين وينفقن الكثير من المال من أجل جمالهن. بجانب الإغراء الموجود عبر الإنترنت، فيمكن العثور على منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الرخيصة عبر الإنترنت، بدون رقابة مما يسبب مشكلات صحية، مثلما حدث مع امرأة من كاليفورنيا، حيث دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لميثيل الزئبق من كريم بشرة اشترته من الإنترنت.
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تطبيق «تويت ديك» يتوقف عن العمل.. والشركة ترد

واجه مستخدمو "تويتر" و"تويت ديك" اليوم الأربعاء، مشكلة مفاجئة حيث توقف عن العمل ورفض إظهار التغريدات والسماح للأشخاص بتسجيل الدخول، حيث تم تعليق كل من خدمة التطبيق والآخر التابع له لساعات على مستوى العالم. بعد أن تم تسجيل خروج المستخدمين من جميع أنحاء العالم من "تويت ديك"، لم يستطيعوا الدخول مرة أخرى لمدة 30 دقيقة، وعندما حاولوا تجربة الدخول إلى تويتر لم يستطيعوا أيضا. وبحسب مستخدمين فقد ظهرت رسالة تفيد وجود خلل في الموقع، عندما حاولوا استخدام "تويتر"، بينما أشار آخرون إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحة الخاصة بالموقع.
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مشكلات صحية تؤثر في جيل الألفية.. ما السبب؟

هناك فجوة كبيرة بين جيل الألفية والأجيال السابقة، فالتقدم التكنولوجي والحياة الحالية هيأت سهولة كبيرة في أنماط الحياة المختلفة. وتشير دراسة جديدة من جمعية بلو كروس بلو شيلد (BCBSA) إلى أن جيل الألفية قد يكون أقل صحة بكثير مع تقدم العمر، إذ لدى الجيل الحالي زيادة مضاعفة في التشخيصات لـ8 من 10 حالات صحية، كما يتأثر هذا الجيل بظروف الصحة السلوكية أكثر من الجسدية، مع أعلى الزيادات في معدلات الاكتئاب الشديد وفرط النشاط. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
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