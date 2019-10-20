بـ1.9 مليار جنيه.. كامل الوزير يفتتح محطة مترو هليوبوليس

الوزير: أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور "موقف العاشر" وغرب القاهرة "بولاق الدكرور وإمبابة" بطول 45 كم

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة. قال الوزير، إن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالى 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة والمحطة مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة.

وتبلغ مساحة المحطة حوالى 10 آلاف م2 حيث تمتد بطول 225متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18سلم ثابت "10 سلالم داخلية و8سلالم خارجية"، بالإضافة إلى 17 سلم متحرك "11سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر"

وتبلغ مساحة المحطة حوالى 10 آلاف م2 حيث تمتد بطول 225متر وبعرض 22م وعلى عمق 28 متر من منسوب الشارع على ثلاث مستويات مختلفة وتشتمل على 8 مخارج ومداخل، وبها عدد 18سلم ثابت "10 سلالم داخلية و8سلالم خارجية"، بالإضافة إلى 17 سلم متحرك "11سلم داخلي بين المناسيب و6 سلالم من منسوب الشارع حتى شبابيك التذاكر" و4 مصاعد "2مصعد من منسوب الشارع حتى شباك التذاكر و2مصعد من منسوب صالة التذاكر حتى الرصيف" واستخدم لإنشائها 100 ألف متر مكعب خرسانة و18الف طن حديد.

وأضاف الوزير، أنه تم افتتاح محطات "هارون – الألف مسكن – نادى الشمس" بالجزء الأول بالمرحلة الرابعة من هذا الخط للركاب في يونيو الماضي، موضحًا أن هناك مساحة 5000 متر مربع بالمحطة سيتم استغلالها بشكل تجاري وإدارى واستثماري لزيادة عوائد المالية لمترو الأنفاق.

وأوضح وزير النقل، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام ، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم، مضيفا أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة حيث سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020.

وكشف الوزير، أنه جارى حاليا دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة، فإنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الخط علي ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021، الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات "محطة نفقية وعدد4 محطات علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه في يونيه 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات "3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية" ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

وأشار أيضًا إلى أهمية الخط الثالث تنعكس فى أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور "موقف العاشر" وغرب القاهرة "بولاق الدكرور وإمبابة" بطول 45 كم، وأيضاً يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة وكذا الربط مع القطار الكهربائى "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة "العبور – المستقبل - الشروق – بدر"، بالإضافة إلى القادمين من محافظات شرق القناة "الإسماعيلية – بور سعيد – الشرقية"، مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها كما أنه بإستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الاستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يوميا.