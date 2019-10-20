«تقلوا الهدوم».. الأرصاد تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

تحرير:التحرير ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

أمطار - أرشيفية

كشف الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم غد الإثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، خلال تلك الفترة، وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي: "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد - اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس معتدل شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا. وأهاب بالمواطنين ضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة،