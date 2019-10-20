البرلمان يوافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث مترو الأنفاق

تحرير:التحرير ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع بالقاهرة فى أغسطس 2018. وتستهدف الاتفاقية التي نظرتها اللجنة في اجتماعها صباح اليوم إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.

ويتضمن الاتفاق أربعة أجزاء، تضم إصلاح البنية التحتية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة، وشراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع، والإشراف على أعمال التشييد، ومهام التعاون الفنى.ووافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم الأحد، برئاسة اللواء هشام الحصرى، رئيس