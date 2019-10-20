أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة.
وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.
وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.
وأضاف النادي، أن المتهمين اعتدوا عليه بضربه بظهر السلاح الآلي لحظة اختطافه، ثم اقتادوه داخل السيارة لمكان غير معلوم إلى أن نجحت الشرطة في تحريره.وتحفظت النيابة العامة علي السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وسلاح آلي وكمية من الطلقات والذخيرة التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمة.وأشارت التحقيقات إلى
وأضاف النادي، أن المتهمين اعتدوا عليه بضربه بظهر السلاح الآلي لحظة اختطافه، ثم اقتادوه داخل السيارة لمكان غير معلوم إلى أن نجحت الشرطة في تحريره.
وتحفظت النيابة العامة علي السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وسلاح آلي وكمية من الطلقات والذخيرة التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن من بين المتهمين أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، استمعت النيابة لأقواله خلال جلسة التحقيقات، فيما استمعت لأقوال سائقي السيارتين ومتهمين آخرين بمراقبة النادي قبل وأثناء واقعة الاختطاف.
كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا فجر الأحد الماضي، يفيد باختطاف رجل الأعمال أشرف النادي من قبل 6 مسلحين من مقهي في قلب المدينة.
وتمكن فريق بحث من مديرية الأمن، من القبض على عدد من المتهمين، وذلك بإشراف اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية والعميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية ضم العقيد أحمد الصغير والمقدمين مروان الطحاوي ومحمد هشام ومحمد سكر وأنور القاضي وإسلام مشهور وشريف لطفي ومحمد برعي.
وأشارت المصادر إلى أن فريق البحث تابع المتهمين منذ ارتكاب الواقعة ونجح في تحديد هوية وضُبط عدد منهم في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والقاهرة، وضبطت السيارتين المستخدمتين في الواقعة وسلاح آلي وبعض الذخيرة.
وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس 10 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.