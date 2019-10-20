أمين شرطة السر.. تفاصيل واقعة خطف رجل أعمال بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

خطف

استمع فريق من النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، على مدار أكثر من 10 ساعات مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم برئاسة المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية، لأقوال المجني عليه أشرف النادي، رجل الأعمال الذي اختطفه مجموعة من الأشخاص أمام مقهى شعبي بالمحافظة. وقال النادي في التحقيقات، إن المتهمين قاموا باختطافه أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمنطقة الثلاثيني في الرابعة فجرًا، لمكان غير معلوم وطلبو منه فدية 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه. وضم فريق النيابة، كل من أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث وأحمد الصياد وخالد شطا وإسلام الجميل وكلاء أول النائب العام بحضور حسن فاروق وكمال العيسوي مسؤولي التحقيقات.

وأضاف النادي، أن المتهمين اعتدوا عليه بضربه بظهر السلاح الآلي لحظة اختطافه، ثم اقتادوه داخل السيارة لمكان غير معلوم إلى أن نجحت الشرطة في تحريره.وتحفظت النيابة العامة علي السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وسلاح آلي وكمية من الطلقات والذخيرة التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمة.وأشارت التحقيقات إلى