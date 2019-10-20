وزراء القوات اللبنانية: استقالتنا من الحكومة ليست مناورة

حاصباني : الاستقالة تأتي من أجل الدفع بـ"نمط جديد" في العمل الحكومي ومواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها لبنان عبر تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

احتجاجات لبنان

أكد الوزراء الممثلون ل اللبنانية، والذين تقدموا مساء أمس باستقالة جماعية من الحكومة، أن الاستقالة ليست من قبيل المناورة السياسية، مشددين على أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى حد يتسم بالخطورة الشديدة وأن الحكومة الحالية لا يُمكن لها الاستمرار لأنها لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة. وقال نائب رئيس الوزراء "المستقيل" غسان حاصباني في حديث له اليوم لإذاعة "الشرق" اللبنانية – إن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية نهائية، نافيا أن تكون الاستقالة موجهة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري أو بمثابة تخل عنه في مواجهة الأوضاع المتأزمة.

وأشار حاصباني إلى أن الاستقالة تأتي من أجل الدفع بـ"نمط جديد" في العمل الحكومي، ومواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها لبنان عبر تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وتحقيق الإصلاحات الجذرية.واعتبر أن كل يوم يستمر فيه بقاء الحكومة من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في سياسيلبنان..مضيفا: