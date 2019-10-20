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وزراء القوات اللبنانية: استقالتنا من الحكومة ليست مناورة

حاصباني : الاستقالة تأتي من أجل الدفع بـ"نمط جديد" في العمل الحكومي ومواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها لبنان عبر تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة
تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
أكد الوزراء الممثلون ل اللبنانية، والذين تقدموا مساء أمس باستقالة جماعية من الحكومة، أن الاستقالة ليست من قبيل المناورة السياسية، مشددين على أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى حد يتسم بالخطورة الشديدة وأن الحكومة الحالية لا يُمكن لها الاستمرار لأنها لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة. وقال نائب رئيس الوزراء "المستقيل" غسان حاصباني في حديث له اليوم لإذاعة "الشرق" اللبنانية – إن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية نهائية، نافيا أن تكون الاستقالة موجهة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري أو بمثابة تخل عنه في مواجهة الأوضاع المتأزمة.
وأشار حاصباني إلى أن الاستقالة تأتي من أجل الدفع بـ"نمط جديد" في العمل الحكومي، ومواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها لبنان عبر تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وتحقيق الإصلاحات الجذرية.واعتبر أن كل يوم يستمر فيه بقاء الحكومة من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في سياسيلبنان..مضيفا:
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
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صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
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إسرائيل تعتقل 7 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن 7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا، مساء اليوم السبت، عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل، إذ أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية، مشيرًا إلى أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته. في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن، بحسب سكاي نيوز.
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: تظاهرات لبنان ترفض الحلول الترقيعية

تصدرت تطورات الأحداث في لبنان وسوريا عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على الأوضاع في اليمن، كما تناولت الصحف العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من لبنان، فتحت عنوان "حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه ويصف الحكومة بالعاجزة"، ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أعلن استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت. وقال جعجع في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتفاقم".
المظاهرات- في- لبنان (4)

تظاهرات لبنان في تزايد.. وبيان رسمي ينفي استقالة وزيرة الداخلية

نفت وزارة الداخلية اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تقديم وزيرة الداخلية ريا الحسن، لاستقالتها من منصبها، وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، داعية كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات.. يأتي هذا بعد تداول وسائل إعلامية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مذكرة منسوب صدورها إلى وزيرة الداخلية، وممهورة بتوقيع لها، موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، تفيد باستقالتها من منصبها في ضوء التظاهرات وحركة الاحتجاجات الواسعة التي يشهدها لبنان منذ 3 أيام.
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هل تنقذ مهلة الـ72 ساعة حكومة الحريري من ثورة شعبية؟

تصاعدت مطالب الانتفاضة اللبنانية التي انطلقت منذ يومين، ففي البداية خرج اللبنانيون للتعبير عن رفضهم للضرائب الجديدة، إلا أنه سرعان ما أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض الضرائب، لتتحول في ما بعد الاحتجاجات إلى شعارات سياسية ضد الحكومة، ربما تؤدي لإدخال البلاد في نفق الفوضى، وتصاعدت مطالب المتظاهرين، وطالبوا بإسقاط الحكومة. وجاءت الاحتجاجات تلبيةً لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره؛ بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس الشرق الأوسط ترفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام، إذ ذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعه، أنه في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام، وتابع البيان: «لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه».
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