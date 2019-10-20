البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب والتطرف

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف. وقال عبد العال، في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة. ولفت إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا "خلايا نائمة" عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.

وأضاف: "سأخطر مجلس النواب بتشكيل اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، في وقت لاحق".وكان عبد العال قد كشف خلال مشاركته في اجتماعات البرلمان الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة الصربية "بلجراد" اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية،

وأضاف: "سأخطر مجلس النواب بتشكيل اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، في وقت لاحق".



وكان عبد العال قد كشف خلال مشاركته في اجتماعات البرلمان الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة الصربية "بلجراد" اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، لتكون نموذجا يحتذى به من برلمانات دول العالم، واستعرض المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في حربها ضد الإرهاب، والتي تتضمن إلى جانب المواجهة الأمنية التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعي إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة وتعزيز قيم الديمقراطية وتصويب الخطاب الديني.



وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: "إن جميع دول العالم تعاني من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على كافة الأصعدة فهو ظاهرة مركبة، لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط بل أن لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية تستوجب تضافر جميع الجهود في الدولة للوصول إلى علاج جذرى لهذه الظاهرة، يقودنا في النهاية للقضاء عليها نهائياً".



وأضاف عبدالعال مخاطبا النواب: "لا يخفى عليكم التهديد الذي تشكله ظاهرة وعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى وانخراطهم في أعمال إرهابية داخل دولهم أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع يمكن لها أن تنشط في أي وقت، وقد تعمل على تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة".



واقترح رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مشيرا إلى أنه سوف يخطر النواب بتشكيل هذه اللجنة في الجلسات القادمة.



