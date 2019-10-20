الوزراء: 31 مليار جنيه تكلفة المشروعات بالمناطق غير الآمنة

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

مصطفى مدبولي

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، حيث أنه جاري تطوير 165 منطقة بإجمالي وحدات 115 ألفًا و935 وحدة سكنية. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد، حول الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية (غير الآمنة - غير المخططة) بمختلف ‏محافظات الجمهورية؛ بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من تطوير هذه المناطق أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.

وأوضح المركز أن التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة بلغت 318 مليار جنيه، حيث أن 37.5% من المدن في مصر غير مخططة بإجمالي مساحة حوالي 152 ألف فدان، وقد تم تطوير 52 منطقة غير مخططة حتى الآن بتكلفة 900 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.وأشار إلى أنه