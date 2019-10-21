حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أسوأ السيارات من حيث المبيعات في التاريخ

لم تستطع هذه المجموعة من السيارات تحقيق مبيعات جيدة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، وذلك رغم الإمكانات الواسعة التي تمتعت بها خلال وقت طرحها
تحرير:محمود نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أستون مارتن لاجوندا
أستون مارتن لاجوندا
تظل المبيعات هي المعيار الرئيس على مدى انتشار السيارة، وليس إمكاناتها، وخاصةً أن بعض الموديلات لم تستطع أن تحقِّق الانتشار الكبير في الأسواق العالمية، رغم ما تمتعت به من قدرات وإمكانات فنية مختلفة، سواء على مستوى المحرك أو الشكل الخارجي. وعلى مدى تاريخ طويل في صناعة السيارات، كانت هناك العشرات من الموديلات التي لم تحقق سوى معدل بسيط من المبيعات في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك على الرغم من مراعاة الشركات المنتجة لإمكانات مختلفة في تلك السيارات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الأسوأ على مستوى المبيعات في تاريخ صناعة السيارات. لامبورجيني LM002 كانت من الموديلات التي راهنت عليها الشركة الإيطالية بقوة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أنها كانت مختلفة عما تنتجه الشركة
اقرأ المزيد
CHEVROLET CORVETTE

منها كورفيت.. أسرع سيارات الشرطة في التاريخ

تحتاج دومًا أجهزة الشرطة في العالم لسيارات تتمتع بقدرات فنية خارقة، وخاصة أنها تستخدم في المطاردات والملاحقات بشكل مستمر، الأمر الذي يجبر تلك الأجهزة على شراء موديلات متطورة، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي للسيارة. وتأتي السرعات العالية كأول أولويات البحث عن سيارة مناسبة لاستخدام أجهزة الشرطة على مستوى العالم، لا سيما أنها من المتطلبات الرئيسة لتلك الموديلات، مما يمنحها القدرة على السير بسرعات عالية تتفوق على قريناتها التي يستخدمها اللصوص.
أستون-مارتن-لاجوندا

سيارات لا يزال الجمهور يطلبها من أستون مارتن

نجحت العديد من سيارات شركة أستون مارتن البريطانية في تقديم العشرات من السيارات والموديلات التي جذبت الجمهور، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى جعلهم من بين أفضل الشركات في الأسواق العالمية المختلفة. وبمرور الوقت، استطاعت مجموعة من هذه السيارات أن تحجز لنفسها مكانًا لا يتأثر في قلوب الجماهير، والتي ترى أن استمرار صدورها بالأسواق أمر مهم وحيوي، وخاصة أنها تقدم مستويات رائعة، سواء فيما يتعلق بالإمكانات والقدرات الفنية أو الشكل الخارجي الجاذب للجمهور.
كاديلاك سي تي إس

رغم صغر محركها.. هذه السيارات كانت الأسرع في العالم

على مدى سنوات طويلة، كانت هناك مجموعة كبيرة من السيارات التي تتمتع بإمكانيات كبيرة على مستوى القدرات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الموديلات ذات قدرات واسعة في الأسواق العالمية، خاصة أن ذلك يرجع بشكل رئيسي للمحرك. واختلفت السيارات من حيث القدرة التي تستطيع إنتاجها والسرعات التي يمكن السير بها، حسب تكافؤ المحرك وحجم السيارة، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الحكم على السيارة وكفاءتها الفنية، وذلك بغض النظر عن القدرات الفاخرة التي تمتلكها السيارات الضخمة في الأسواق العالمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]