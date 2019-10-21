أسوأ السيارات من حيث المبيعات في التاريخ

لم تستطع هذه المجموعة من السيارات تحقيق مبيعات جيدة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، وذلك رغم الإمكانات الواسعة التي تمتعت بها خلال وقت طرحها

تحرير:محمود نبيل ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أستون مارتن لاجوندا

تظل المبيعات هي المعيار الرئيس على مدى انتشار السيارة، وليس إمكاناتها، وخاصةً أن بعض الموديلات لم تستطع أن تحقِّق الانتشار الكبير في الأسواق العالمية، رغم ما تمتعت به من قدرات وإمكانات فنية مختلفة، سواء على مستوى المحرك أو الشكل الخارجي. وعلى مدى تاريخ طويل في صناعة السيارات، كانت هناك العشرات من الموديلات التي لم تحقق سوى معدل بسيط من المبيعات في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك على الرغم من مراعاة الشركات المنتجة لإمكانات مختلفة في تلك السيارات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الأسوأ على مستوى المبيعات في تاريخ صناعة السيارات. لامبورجيني LM002 كانت من الموديلات التي راهنت عليها الشركة الإيطالية بقوة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أنها كانت مختلفة عما تنتجه الشركة