أسوأ السيارات من حيث المبيعات في التاريخ

لم تستطع هذه المجموعة من السيارات تحقيق مبيعات جيدة على مستوى الأسواق العالمية المختلفة، وذلك رغم الإمكانات الواسعة التي تمتعت بها خلال وقت طرحها
تظل المبيعات هي المعيار الرئيس على مدى انتشار السيارة، وليس إمكاناتها، وخاصةً أن بعض الموديلات لم تستطع أن تحقِّق الانتشار الكبير في الأسواق العالمية، رغم ما تمتعت به من قدرات وإمكانات فنية مختلفة، سواء على مستوى المحرك أو الشكل الخارجي.
وعلى مدى تاريخ طويل في صناعة السيارات، كانت هناك العشرات من الموديلات التي لم تحقق سوى معدل بسيط من المبيعات في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك على الرغم من مراعاة الشركات المنتجة لإمكانات مختلفة في تلك السيارات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الأسوأ على مستوى المبيعات في تاريخ صناعة السيارات.
لامبورجيني LM002
كانت من الموديلات التي راهنت عليها الشركة الإيطالية بقوة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أنها كانت مختلفة عما تنتجه الشركة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الأسوأ على مستوى المبيعات في تاريخ صناعة السيارات.
لامبورجيني LM002
كانت من الموديلات التي راهنت عليها الشركة الإيطالية بقوة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أنها كانت مختلفة عما تنتجه الشركة في الوقت الحالي، إلا أنها راعت العديد من الإمكانات الفنية العالية، ويكفي القول إنها بمحرك V12 مزود بدفع رباعي قوي؛ مما مكنها من أن تكون واحدة من أهم السيارات التي تمتلك قدرة واضحة على السير في الرمال، كما أنها استخدمت لأغراض عسكرية داخل المدن وليس في ميادين القتال.
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شيفروليه كورفير
كانت من بين أهم السيارات التي راهنت عليها شركة شيفروليه الأمريكية، وبالأخص في الأسواق التي تميل غلى الموديلات الرياضية الفاخرة، إلا أنها أغفلت جانب الأمان والسلامة في السيارة، وبالأخص عندما تكون في سرعات عالية، وهو الأمر الذي أفقد الجمهور الثقة في سيارة شيفروليه، وذلك على الرغم من الإمكانيات الفنية الخاصة بالمحرك، والتي كانت تؤهلها في ذلك الوقت لمنافسة العديد من الإصدارات الناجحة بالأسواق العالمية.
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فيراري مونديال
يمكن الرهان عليها كواحدة من أفضل السيارات التي صنعتها الشركة الإيطالية في الأسواق العالمية لفترات طويلة، إلا أن ذلك لم يكن مدعومًا من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في عدم انتشار فيراري مونديال ذات الإمكانات الكبرى.
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وعلى المستوى التجاري، لم تكن فيراري مونديال ذات شعبية كبيرة، وخاصة أنها لم تكن رخيصة، وذلك على الرغم من أن الشركة الإيطالية كانت تحاول تسويقها على أنها سيارة رخيصة يمكن انتشارها في الأسواق العالمية.
كرايسلر أيرفلو
لم تكن كل السيارات المذكورة في قائمة الموديلات السيئة من حيث المبيعات، وخاصة أن بعض تلك الموديلات كانت ذات قدرات عالية، وعلى رأسها سيارة كرايسلر التي ظهرت في الأسواق العالمية عام 1936، إلا أنها -وبشهادة الخبراء- لم تنج لأسباب تتعلق بكونها راعت معايير ومتطلبات مستقبلية لم تكن ذات شعبية في ذلك الوقت، مما أدى إلى قلة مبيعاتها في الأسواق العالمية المختلفة، لتنتهي هذه السيارة إلى قائمة الأسوأ من حيث المبيعات.
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أستون مارتن لاجوندا
على الرغم من محاولات الشركة البريطانية لإحيائها في الوقت الحالي، سواء بإصدار نسخة جديدة كليًّا أو الاعتماد على أساسها الفني، فإن لاجوندا لم تقدم جديدًا وقت عرضها لأول مرة في الأسواق العالمية، حتى مع مراعاة العديد من الجوانب الجمالية الخاصة بالشكل الخارجي الأنيق.
وساعد مظهرها الخارجي الجذاب في استقطاب الجمهور في بداية الأمر، إلا أن بعد ذلك لم يكن هناك ما يمكن أن يجذبه للشراء أو الحصول على نسخة من السيارة البريطانية.