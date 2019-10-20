إنتر ميلان يجهد انتفاضة ساسولو برباعية

٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

إنتر ميلان

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على نظيره فريق ساسولو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه مارتينيز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك بيرادي التعادل لساسولو في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 38 نجح لوكاكو في التقدم لإنتر مرة أخرى، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث للأفاعي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني، نجح إنتر ميلان في توسيع الفارق بتسجيل الهدف الرابع عن طريق مارتينز، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن ينجح ساسولو في السيطرة على مجريات اللقاء بعد هدف إنتر الثالث، إذ سجل الهدف الثاني عن طريق دوريتشيتش في الدقيقة 74، والثالث عن طريق جيريمي بوجا في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بنتيجة

في الشوط الثاني، نجح إنتر ميلان في توسيع الفارق بتسجيل الهدف الرابع عن طريق مارتينز، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، قبل أن ينجح ساسولو في السيطرة على مجريات اللقاء بعد هدف إنتر الثالث، إذ سجل الهدف الثاني عن طريق دوريتشيتش في الدقيقة 74، والثالث عن طريق جيريمي بوجا في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بنتيجة (4 - 3) للإنتر.



وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ22 نقطة، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة السادسة، في المركز الـ15، وشهدت المباراة واقعة غريبة، بعد أن اقتحم أحد المجهولين اللقاء، بمظلة هبوط «براشوت».

