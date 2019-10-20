غياب صلاح عن تشكيل ليفربول لمواجهة اليونايتد

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج في الخامسة والنصف من مساء اليوم، إذ شهد تشكيل ليفربول غياب الدولي المصري محمد صلاح، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم التي تلقاها في لقاء ليستر سيتي الأخير، ولم يسافر إلى مدينة مانشستر، في هجوم ليفربول المعتاد ماني، وفيرمينو، وأوريجي، يعوض غياب صلاح، بينما يعود جويل ماتيب لدفاعات الريدز بجانب فان ديك بعدما غاب عن ليفربول أمام ليستر سيتي.

وشهد التشكيل عودة البرازيلي أليسون بيكر من جديد لحراسة مرمى الريدز، بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابيينو الهجوم: ماني، فيرمينو، أوريجي. TEAM NEWS @ManUtd @Alissonbecker returns