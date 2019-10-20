دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

مانشستر يونايتد

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، توانزيبي الوسط: ماكتوميناي، فريد، دانيل جيمس، أندريا هيريرا، يونج الهجوم: راشفورد Today's #MUFC starting XI! ??#MUNLIV — Manchester United (@ManUtd) October 20, 2019 ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة