رياضة

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، توانزيبي الوسط: ماكتوميناي، فريد، دانيل جيمس، أندريا هيريرا، يونج الهجوم: راشفورد Today's #MUFC starting XI! ??#MUNLIV — Manchester United (@ManUtd) October 20, 2019 ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة
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الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
مانشستر يونايتد - ليفربول

مانشستر يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدف التقدم للشياطين الحمر، وأدرك آدم لالانا هدف التعادل للريدز، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة من 8 مباريات، معززًا صدارته لجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، في المقابل رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
مورينيو

مورينيو عن غياب صلاح أمام يونايتد: سيحدث فارقًا

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن مباراة ديربي إنجلترا أمام الشياطين الحمر، سيحدث فارقًا كبيرًا خلال المواجهة، التي تقام حاليًّا على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف.
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يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
مكة - محمد صلاح (2)

على طريقة موانا.. صلاح يحتفل بعيد ميلاد مكة (صور)

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مختلفة، إذ ارتدى ملابس من الفيلم الكرتونى الشهير "موانا"، ممسكا سيفا مضيئا، ومقدما "التورتة" لـ"ملكته الصغيرة"، ونشر صلاح صور الاحتفال مع ابنته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا مياو، أحضرت لكِ موانا؟ عيد ميلاد سعيد يا أميرتى". ويسعى النجم الدولي للحاق بمباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، لقيادة فريقه للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها الليفر منذ بداية الموسم.
دي خيا

«دي خيا» يتعرض للإصابة..وغموض موقفه من موقعة ليفربول

تعرض الحارس ديفيد دي خيا، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق مانشستر يونايتد الإنجلبيزي، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع نظيره السويدي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فريندز آرينا، ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وجاءت إصابة دي خيا في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا، وخرج الأول متأثرا بالإصابة لتثير الشكوك حول موقفه من خوض مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المُقبل.
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